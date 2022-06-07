爸染疫女兒陪病9天「遇6確診者仍快篩陰」　9招防疫方式曝

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友因為父親確診住進專責病房，前往陪病9天，除了父親之外，還與另外6名確診者共處過，但她至今快篩都是陰性，於是決定分享一下自己的9招防疫方式，包含平均1小時手部消毒8次、一天換2至3次口罩等等，供大家參考。

▲原PO照顧確診的父親9天，快篩仍是陰性。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO今日（7日）在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，全身癱瘓的父親因為確診血氧數值過低，被送進專責病房，她跟著去醫院照顧長達9天，由於住的是3人病房，除了父親之外，其他病患來來去去，算一算她陸續曾另外與6名確診者共處過，但至今快篩仍是陰性，「有可能是我身體強壯或是天選之人，但還是分享一下我的防疫方式。」

原PO表示，首先是利用病房提供的酒精，平均1小時會對手部進行8次消毒；第二，口罩一定要完整包覆口鼻，鼻梁的鐵條一定要壓緊；第三，一天換2至3次口罩；第四，餵食病患或是協助如廁之後，都會先洗手再用酒精消毒；第五，吃飯、喝水都在另一個空間處理，例如她覺得廁所病毒相對較少，所以會先用酒精消毒廁所，再把自己關在裡面吃飯、喝水。

原PO接著說，第六，一定要多喝水、吃營養的食物，確保三餐營養均衡；第七，心態要保持樂觀，越擔心中鏢就越容易發生；第八，因為陪病根本沒有時間好好睡覺，所以要把握空閒時間補眠、補充體力；第九，她以前身體不好，中醫建議喝雞精或是吃靈芝增加抵抗力，她照做1年，現在完全就是一個健康寶寶。

文章最後，原PO也提醒，這只是她個人的防疫方式，有些沒有科學根據，大家參考看看就好，「我爸爸已於昨日（6日）出院，雖然身體還是很虛弱，但血氧數值非常不錯，最後祝福大家都身體健康平安。」

其實，就算是一般民眾，平時也要做好勤洗手、戴口罩等個人衛生習慣。重症專科醫師黃軒提醒，即使戴著口罩，有些人依然會習慣一直摸眼睛，眼睛也是新冠病毒可能侵襲的器官，因為眼睛本身存有ACE2接受器，這是新冠病毒最喜歡的天菜，當民眾不自覺地揉眼睛，病毒可能就會透過手指沾到眼睛內的黏膜，進而染疫，所以出入高危險區域，除了戴上口罩，也可以考慮戴上護目鏡，減少接觸病毒的機會。