馮世寬訪視中榮　肯定中央公園給藥得來速、科博館兒童BNT作業

▲退輔會主委馮世寬赴台中榮總視導、為第一線的醫護打氣。（圖／台中榮總提供）

記者游瓊華、高堂堯／台中報導

新冠疫情嚴峻，包括總統蔡英文以下中央各級首長近日紛紛赴中南部視察疫苗施打等防疫工作，退輔會主委馮世寬6日也前往台中榮總視導，並以視訊方式向第一線的醫護打氣，慰勉醫護及工作同仁的辛勞。

馮世寬表示，台中榮總自疫情爆發以來配合中央防疫政策，施打成人疫苗、於中央公園設置篩檢及給藥得來速、台中自然科學博物館開啟兒童BNT疫苗大型施打站等，加強防疫力道、維護中部地區民眾健康，他感謝中榮所有同仁在疫情期間堅守崗位、努力不懈，任勞任怨配合國家政策的辛苦付出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馮世寬說，副總統賴清德於5月29日也曾親自視察中榮所辦理的「中央公園篩檢及給藥得來速」，瞭解中榮各項防疫措施，對中榮醫護在防疫期間的辛勞表達高度讚許與肯定，這也是輔導會醫療體系的榮耀，身為主委與有榮焉。

中榮院長陳適安表示，院方除中央公園的「篩檢及給藥得來速」，也承接加強型防疫旅館、設立兒童專責急門診綠色通道、「親子得來速」等便民措施，是全國最早提供快速開立抗病毒藥物的篩檢站，以為紓解各醫院急診壓力；自5月20日啟用以來，服務量接近滿載，就診民眾陽性率接近9成，服務人次突破1萬4000人次，PCR超過8000人次、開藥超過6000人次。

陳適安指出，5月26日「快篩陽性即確診」政策上路，院方也立即因應、調整作業流程；6月1日起配合政策，開設「科博館兒童疫苗大型接種站」，累計施打約6500支疫苗，有效提升對5至11歲兒童的保護力，滿足民眾的需要。