何時能脫口罩　「不會馬上全部取消」

▲出門戴口罩仍是國人的日常生活，指揮中心強調，這跟勤洗手、維持社交距離一樣，是降低感染的重要「非藥物介入措施」（NPI）。



圖文／鏡週刊

國內疫情逐步邁向與病毒共存的關鍵期，隨著確診數從高原期緩步降溫，防疫指揮官陳時中指出，6月10日疫情有反轉的機會，不少民眾期待脫口罩及邊境解封的腳步也能加快。

關於口罩政策部分，指揮中心目前以1個月1次的頻率，滾動更新戴口罩規範，目前民眾外出仍須全程佩戴口罩，免戴口罩場合共7大類，包括從事室內外運動、山林海濱活動等，未來隨疫情降溫，或許有機會改成負面表列，也就是列出哪些場合「應」戴口罩，例如搭乘大眾運輸，或是身處擁擠的公共場所等。

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▼國人渴望回歸正常生活，執政團隊謹慎評估、審慎開放，希望疫情軟著陸。



指揮中心官員解釋，戴口罩是「非藥物介入措施」（NPI）重要的一部分，跟勤洗手、維持社交距離一樣，能有效降低自然感染比例。國外研究顯示，若取消NPI，疫情隨時可能捲土重來，國內即使撐過目前這一波疫情，秋冬仍要防範疫情再起，因此戴口罩措施只會持續滾動檢討，不會馬上全部取消。



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