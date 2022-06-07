確診後「第29天全身麻掉」崩潰！　OL淚吐3現況：快扛不住了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

國內疫情爆發至今，不少康復者都擔心，會有後遺症影響生活。就有女網友確診後第29天，突然全身發麻，而同事的態度更讓她心灰意冷，淚嘆「不是當事人不懂那感覺，很想哭...爆哭。」

女網友在臉書社團「確診者有話要說」提到，確診後第29天，除了平時暈暈沉沉，充滿疲倦感，這段時間她時而失眠、時而昏睡，直到昨天竟出現完全不一樣的症狀，「身體麻、頭皮麻、手麻、末梢麻，我有點快扛不住了，好崩潰。」

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她接著說，「第一次有想不開的感覺，在職場上不斷迴響著那句話，『張小姐，其實妳已經好了！』我在裝病嗎？不是當事人不懂那感覺，還要為了生活撐著不舒服的身體，為了公事延誤就醫，我工作想贏卻賠上健康，很想爆哭。」

▲女網友吐露現況。（圖／翻攝自臉書／確診者有話要說）

看到原po的情況，不少網友心有戚戚焉，直說「我現有也是喉嚨乾、咳嗽，偶爾流鼻水，可能真的得找中醫師調養一下，希望妳能早日擺脫這些不舒服」、「我確診後14天，右臉顏面神經麻痺，現在喝水還會漏水，我吞類固醇跟其他藥也是吃到頭昏眼花、視力模糊，身體疑似吃藥水腫2週胖了5公斤，晚上有時失眠，白天精神也不太好，但為了工作不能請假，只能說我們都在經歷類似的過程，意志消沉真的是剛好，但別被新冠擊敗了，一起加油撐過去吧」、「真的！這個是後遺症！我已經21天也是這樣」、「確診後體力真的大不如以前」、「我也變得很容易疲勞，加上非常非常非常健忘」。

值得一提的是，英國國民保健署（NHS）指南中就提及，因罹患「長新冠」（Long Covid）導致的各種後遺症，包含極度疲倦與疲勞、喘不過氣、胸痛或胸悶、腦霧、失眠、心悸、嗅味覺改變、關節疼痛、噁心嘔吐或耳鳴等，甚至影響患者的心理狀態，進而使罹患憂鬱症、焦慮症風險增加。

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