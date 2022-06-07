　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

執法人員繩索狂毆流浪狗　警車拖行一路哀嚎

▲▼ 流浪狗、大陸、警方粗暴 。（圖／翻攝 瀟湘晨報） 

▲ 大陸警方粗暴拖行流浪狗  。（圖／翻攝 瀟湘晨報）

記者任以芳／綜合報導

上海「封控」期間，發生防疫人員打死柯基犬風波後，近期四川宜賓市翠屏區也出現執法人員虐狗事件。大陸網站流傳一則殘忍影片，流浪狗被執法人員粗暴對待，用繩索綑綁拖行在警車外，毫無人性手段引起網友抗議。

陸媒《瀟湘晨報》報導指出，網路上傳的影片顯示，幾名執法人員工作時，其中一人用手中的物品抽打地上的流浪犬，不斷傳來狗狗慘叫哀求的聲音。執法人員開車離開時，流浪狗疑似被車輪碾過再拖行。

根據宜賓市公安局翠屏區分局通報，事件發生於5日晚10時，仁和街社區附近有一隻流浪犬在大街上吠叫、亂竄好幾天，由於影響高考考生復習和居民休息，迅速派員前往處置。

▲▼ 流浪狗、大陸、警方粗暴 。（圖／翻攝 瀟湘晨報）

▲拿繩索套住流浪狗。（圖／翻攝 瀟湘晨報）

出警人員捕獲流浪狗過程十分殘暴，連拖帶拉還不斷大罵。流浪狗因為害怕開始攻擊，出警人員缺乏專業技能和經驗，也沒有專業器具，竟然用駕車繩索拖行狗狗，手段十分粗暴，許多目擊民眾都看不下去。

事後宜賓市公安局翠屏區分局發出通報，對此事件「深表歉意」，對廣大網友特別是動物愛好者的感情造成傷害，我局對此深表歉意，並誠懇接受廣大網友的批評與監督。

據了解，該流浪犬已依據狂犬病防治和犬只管理相關規定作無害化處理。該起警情處理過程中，暴露出出警人員執法簡單粗暴，缺乏文明規範和人性化執法理念。該分局已對涉事人員責令停職；也將加強相關業務技能教育培訓，杜絕類似事件再次發生。

►墾丁住兩晚破盤價！夏日必去手刀快搶

ET快訊
誠品將退出台北車站地下街　業者：疫情影響人流甚巨
日本最新「海外團客旅遊指南」　全程戴口罩！有人確診仍可繼續玩
快訊／北市「巨大路樹」倒了！5車遭壓毀　雙向封閉
張君雅小妹妹24歲近況曝！　激瘦18kg變超正護理師
快訊／聯結車台9線撞民宅！　駕駛當場死亡　
快訊／華視誤報「共軍攻台、火山爆發」　北檢調查結果出爐
LIVE／男網紅離奇猝死Jolin前經紀人豪宅　母疑「不單純
發表會上沒提到！　他試用iOS 16見「1圖示」讚爆
網紅在蔣承縉家猝死　解剖查死因...母悲：他只是個上班族

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

端午前後華南「龍舟水」爆發　暴雨製造機夾帶雷電冰雹　

賓利貴婦「甜蜜婚紗照」外流！國企高官認了親密關係　進展一文看

上海解封滿一周　海空運口岸貨量恢復至平常的90%

執法人員繩索狂毆流浪狗　警車拖行一路哀嚎

新買的「寵物蝦」放陽台成「海鮮湯」　33度室溫才一晚全都紅了！

賓利貴婦與國企高官非夫妻　初步調查：對方「5年前離婚」未再婚

7歲孫幫餃子量體溫　奶奶誤食水銀「靠這物」保命

艾司摩爾：擴大中國團隊　計劃招聘200多名員工

美國對中國「光伏貿易戰」暫緩？　華爾街日報：加稅計劃被叫停

賓利貴婦慘了！被定調涉貪腐　陸官媒批評：德不配位，必有災殃

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

特斯拉男首還原衝突過程　「1句話」氣到掃射：槍已丟海

直播賣貨營業額破6億！保時捷隨便送　天后闆妹3小時賺8000萬...嚇壞小S

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

端午前後華南「龍舟水」爆發　暴雨製造機夾帶雷電冰雹　

賓利貴婦「甜蜜婚紗照」外流！國企高官認了親密關係　進展一文看

上海解封滿一周　海空運口岸貨量恢復至平常的90%

執法人員繩索狂毆流浪狗　警車拖行一路哀嚎

新買的「寵物蝦」放陽台成「海鮮湯」　33度室溫才一晚全都紅了！

賓利貴婦與國企高官非夫妻　初步調查：對方「5年前離婚」未再婚

7歲孫幫餃子量體溫　奶奶誤食水銀「靠這物」保命

艾司摩爾：擴大中國團隊　計劃招聘200多名員工

美國對中國「光伏貿易戰」暫緩？　華爾街日報：加稅計劃被叫停

賓利貴婦慘了！被定調涉貪腐　陸官媒批評：德不配位，必有災殃

李永然、劉和鑫／限縮刑事上訴第三審如何提高司法信賴度

超萌車牌訂做好了！請狗本尊去合照一張　網笑歪：化妝前後？

黃大洲開挖捷運、建大安森林公園　蔣萬安：台北重要推手

台積電股東會明登場、同步提供線上直播　劉德音將親自釋疑

雞排妹糟了！「色卡密碼」公布陳沂電話　違反《個資法》被訴

日本最新「海外團客旅遊指南」曝！全程戴口罩　有人確診仍可繼續玩

吃日本A5和牛與鮑魚龍蝦2000有找　初魚鮨／初魚鐵板燒插旗宏匯廣場

時隔4年！柯文哲要重新評估「忠孝西路開放機車」　7月抗議前難出爐

快訊／法國參議院訪團8日來台　拜會蔡英文、蘇貞昌、游錫堃

《英雄聯盟：激鬥峽谷》校際盃冠軍出爐...東泰太陽榮獲總冠軍

大陸熱門新聞

50台賓利和高層老公沒了　貴婦曝真相

超人力霸王快打輸！小童暴動衝上台圍毆怪獸

賓利貴婦被起底是高官夫人！2人關係出爐

單身妹腹部隆起以為變胖！半年後才知是腫瘤

貴婦戰勞斯萊斯車主　胡錫進：準備付出代價

「賓利車位」風波定調涉貪腐

賓利貴婦多嘴挫賽了！高官老公年薪曝光

男網紅結婚！前女友穿白紗鬧會場

刺青哥穿白紗當「男伴娘」！送27年閨密出嫁爆紅

慎入！2歲男童眼睛藏「4條蟲蠕動」影片曝

陸經濟學家：一定要把台積電搶到中國手裡

澳軍機控殲-16南海攔截拋「鋁箔」干擾彈 陸專家：澳軍當時做了什麼？

北京大解封！餐廳卻冷清

王毅：這星球上不能富國永遠是富國　窮國永遠是窮國

更多熱門

相關新聞

他手繪童年救命恩狗　學會堅強

他手繪童年救命恩狗　學會堅強

新竹市浪愛傳遞協會理事長邵柏森長期關注流浪動物議題，以及處理各種救援大小事。邵柏森在粉專分享，投入公益救援這麼多年，起因於童年成長黑暗期，所幸在某次機遇下一隻流浪狗救起，自己也在種種挫折驅下變得更堅強，甚至幫助更多一樣的弱勢孩子與族群。

柴犬走失自行「報警」　警網路貼文找到飼主

柴犬走失自行「報警」　警網路貼文找到飼主

黑狗傷口全是血　無辜驚恐惹心疼

黑狗傷口全是血　無辜驚恐惹心疼

4幼犬遭橡皮筋纏脖　臉腫成豬頭

4幼犬遭橡皮筋纏脖　臉腫成豬頭

路邊浪浪突竄出　19歲女騎士嚇到摔車

路邊浪浪突竄出　19歲女騎士嚇到摔車

關鍵字：

流浪狗

讀者迴響

熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

泰國娜美驚傳死亡！撐開寶可夢衣爆紅　親友含淚發文

16年前節目「大眼正妹」竟是本土劇女星

小女警憔悴現身　賓士和Juke都要賣她

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

Keanna認已婚謝和弦時「被要3P」！

生完就死亡！33歲產婦大出血5.5公升沒人理

iOS 16升級8大亮點！　5款舊機遭淘汰

50台賓利和高層老公沒了　貴婦曝真相

快訊／09：57規模6.0地震！　最大震度2級

媽24小時內孤單火化！他淚挺政策卻因陳時中炸鍋

即／蔣承縉家中傳命案！男網紅猝逝

即／「大仁哥桶仔雞」曝停賣原因

媳婦忍3年才認「跟公公一發就中」

等到救命手術費　驚見捐款人是劉在錫

更多

最夯影音

更多
納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」
小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面