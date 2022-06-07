執法人員繩索狂毆流浪狗　警車拖行一路哀嚎

▲ 大陸警方粗暴拖行流浪狗 。（圖／翻攝 瀟湘晨報）

記者任以芳／綜合報導

上海「封控」期間，發生防疫人員打死柯基犬風波後，近期四川宜賓市翠屏區也出現執法人員虐狗事件。大陸網站流傳一則殘忍影片，流浪狗被執法人員粗暴對待，用繩索綑綁拖行在警車外，毫無人性手段引起網友抗議。

陸媒《瀟湘晨報》報導指出，網路上傳的影片顯示，幾名執法人員工作時，其中一人用手中的物品抽打地上的流浪犬，不斷傳來狗狗慘叫哀求的聲音。執法人員開車離開時，流浪狗疑似被車輪碾過再拖行。

根據宜賓市公安局翠屏區分局通報，事件發生於5日晚10時，仁和街社區附近有一隻流浪犬在大街上吠叫、亂竄好幾天，由於影響高考考生復習和居民休息，迅速派員前往處置。

▲拿繩索套住流浪狗。（圖／翻攝 瀟湘晨報）

出警人員捕獲流浪狗過程十分殘暴，連拖帶拉還不斷大罵。流浪狗因為害怕開始攻擊，出警人員缺乏專業技能和經驗，也沒有專業器具，竟然用駕車繩索拖行狗狗，手段十分粗暴，許多目擊民眾都看不下去。

事後宜賓市公安局翠屏區分局發出通報，對此事件「深表歉意」，對廣大網友特別是動物愛好者的感情造成傷害，我局對此深表歉意，並誠懇接受廣大網友的批評與監督。

據了解，該流浪犬已依據狂犬病防治和犬只管理相關規定作無害化處理。該起警情處理過程中，暴露出出警人員執法簡單粗暴，缺乏文明規範和人性化執法理念。該分局已對涉事人員責令停職；也將加強相關業務技能教育培訓，杜絕類似事件再次發生。