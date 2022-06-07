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迎接基隆城市博覽會　台鐵限定「港都咖哩排骨便當」6／10開賣

▲台鐵限定「港都咖哩排骨便當」6／10開賣。（圖／台鐵提供）

▲台鐵限定「港都咖哩排骨便當」6／10開賣。（圖／台鐵提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2022城市博覽會即將在10日至19日正式登場，臺灣鐵路管理局、基隆市政府及左腦創意三方合作統籌策劃城市博覽會限定版台鐵「港都咖哩排骨便當」。基隆市長林右昌表示，基隆市是臺灣的起點，包括鐵路起點及國道起點等水準原點都在基隆，因此特別與臺鐵局共同推出聯名台鐵便當。開展期間每日限量供應100個，每個售價120元。

台鐵表示，本款便當由臺灣第一位取得義大利慢食大學碩士學位，且擔任「2022城博會」B2正濱展區「大基隆。市」特色市集策展顧問的食材達人徐仲，設計代表基隆經典味道的「港都咖哩排骨」做為主菜，再藉由臺鐵局七堵餐務室主廚高超的烹飪手藝詮釋而成。

▲台鐵限定「港都咖哩排骨便當」6／10開賣。（圖／台鐵提供）

▲本款便當腰帶邀請到圖文作家，同時也是「大基隆。市」的策展人米力操刀。

日治時期起，基隆是為臺日海運交通的門戶，因而讓日本洋食文化之一的「咖哩」輾轉傳入臺灣，並逐漸融入基隆當地的飲食中。食材達人徐仲為向此一歷史致敬，以「咖哩」為主題，在臺鐵經典排骨製程中添加咖哩粉做為醃料及滷製醬汁，並採用基隆在地魚漿製成的特產「吉古拉」及「豆干包」作為配菜。

此外，本款便當腰帶邀請到圖文作家，同時也是「大基隆。市」的策展人米力操刀，以手繪插圖和溫暖的筆觸，勾勒出「基隆嶼、漁船、港口」等意象，讓便當從食材到包材都洋溢港都風情。開展期間自6月10日至6月19日將在臺鐵基隆火車站臺鐵便當販賣店（南站），每日上午10點30分起限量販售，每日供應100個，每個售價120元。

▲台鐵限定「港都咖哩排骨便當」6／10開賣。（圖／台鐵提供）

▲食材達人徐仲為採用基隆在地特產「吉古拉」及「豆干包」作為配菜。

基隆市府產發處長黃健峰表示，基隆是座海港城市，不僅看得到無敵海景、體驗的到漁業文化、也吃得到新鮮澎湃海味，此款城博版限定便當，就是兼具基隆港海味及洋食風味，令人回味無窮，千萬不能錯過。

城銷處長曾姿雯表示，CITYEXPO城市博覽會，整座城市都是我們的展場與舞台。國門廣場、正濱漁港、海洋科學館、沙灣四大展區，帶你看見不一樣的基隆。6月10日至6月19日，歡迎大家搭火車來基隆參加城博會，品嘗富有濃濃港都風味與的「港都咖哩排骨便當」，享受基隆獨特的在地風土美食滋味。

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基隆城博會鐵路便當

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