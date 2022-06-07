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便當店「1天賣300個」超賺？　30年老店揭內幕：這樣很慘

▲自助餐。（圖／記者張一中攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前到某間便當店，聽到老闆和員工之間的對話，得知該店前幾日整天營業額約2萬元左右，不禁好奇「這是什麼水準？」PO文釣出餐飲業老鳥，超殘酷內幕瞬間打破美好想像。

網友昨在PTT提到，「剛剛去買晚餐，不過因為超過8點，老闆已經在邊收邊算錢了，就聽到他跟旁邊的店員說，『禮拜一居然賣不到2萬，唉！』這樣聽起來營業額2萬應該對他們很平常。」

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他接著表示，該店一個便當價從70-100元不等，且幾乎全年無休，只有春節期間休個5天左右，「其他不管周末、大小節慶都會營業，店員大概3位+1位老闆，請問這樣的營業額算很屌嗎？」另外，他們店也有跟外送平台合作，所以現金應該不包含外送的部分。

▲▼便當看房價。（圖／記者陳筱惠攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，鄉民直言，「看幾個人做，兩個人還好，三個人就很慘」、「一天賣300個便當，一小時賣30個，算很差」、「他營業額一個月沒15萬，要怎麼發薪水」、「看扣掉成本可以賺多少？員工算一個月成本六萬好了，24萬加店租、水電、瓦斯、材料費還有多少？便當80到100元，不然算中間價90元，如果都沒休，薪水算5、6萬都低了」、「在台北如果還要繳店租，這樣一定沒有賺」、「便當店淨利平均10-15%，一天2萬，一個月60萬，六十萬乘以10%，等於老闆一個月賺6萬，不要再瞎說食材成本要五成好嗎」、「這會倒，如果店面自己的，才有可能打平」、「便當店半天2萬是基本吧」。

另外，也有經營30年便當店的業者現身說法，「便當店利潤很低，柴米油鹽醬醋茶、便當盒、紙碗、紙餐盤哪樣沒漲？員工又不好找流動率高，店家把營業成本回饋給客人，客人又在靠邀怎麼漲價了，利潤大概只有1-1.5成。」

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