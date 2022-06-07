迷路又遇大雨！22歲男女山友攀爬塔關山探勘　失溫受困山區

▲迷路又遇大雨！22歲男女山友攀爬塔關山探勘，受困山區失溫。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

梅雨鋒面報到，南橫山區昨起雨勢不斷，一對男女山友攀爬塔關山林道，因迷路再加上被雨淋到失溫受困，趕緊報案求救。高雄市消防局昨下午接獲通報後，立即集結人員登山搜救，昨晚才將受困2人救下。所幸2人皆意識清楚，給予保暖衣物及食物熱湯後，身體逐漸復原，並未送醫後續自行下山返家。

▲▼22歲男女山友攀爬塔關山探勘，因迷路受困山區失溫。（圖／記者賴文萱翻攝）

山區連日出現較大的午後雷陣雨，南橫公路昨天在天池－啞口路段出現崩塌，且坍塌程度有點規模，公路總局緊急封閉路段搶通。不過，昨天仍有一對山友突破管制攀爬塔關山， 2人從台東端路線上山打算勘查塔關山路線景點，沒想到卻迷路，又被雨淋到失溫，趕緊通報求救。

高雄市消防局指出，昨天下午獲報後就集結人員登山搜救，出動包含高市消防局、台東消防局以及玉管處共12人，昨晚先由玉管處人員找到受困2人，為一名22歲男性及一名21歲女性，所幸2人當時意識皆清楚。

消防人員在給予2人保暖衣物及熱湯後，身體逐漸復原，經評估，狀況不需要送醫，後續就自行下山返家。

▲▼22歲男女山友攀爬塔關山探勘，失溫受困山區，消防人員等12人登山搜救。（圖／記者賴文萱翻攝）



