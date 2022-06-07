神獸級鳥類「粉紅鴿」降落社區花園　母女看傻！全球僅剩500隻

記者張靖榕／綜合外電報導

英國37歲女子魯尼（Kelly Lunney）日前在娘家窗外發現一隻相當罕見紛紅色的鳥，怕看到幻覺她還把母親叫來一起確認，真的是一隻全身粉紅的鴿子。她將影像拍下後上傳到社群網站，不少網友認為是P圖或者鴿子被惡作劇潑漆，但專家證實世界上確實有粉紅鴿，只是在上世紀90年代瀕臨滅絕，復育後現今全球約有500隻粉紅鴿。

▲全身粉紅色的鴿子出現在尋常社區裡，母女嘖嘖稱奇。（圖／翻攝YouTube「SWNS」）

綜合外電報導，魯尼當時人在蘭開夏郡（Lancashire）的娘家家裡，她看出窗外發現一隻從未見過的全身粉紅色的鴿子，飛入社區的花園裡。她認為可能是模里西斯原生的粉鴿（Nesoenas mayeri），但不確定究竟是不是自己眼花，於是把媽媽叫來一起看。

證實了不是自己出現幻覺後，魯尼立刻拿出手機錄下粉鴿的影像，之後上傳到社群網站上。她對於自己的發現很驚喜，因為平常根本不可能看見全身亮粉紅色的鴿子，「這是一件以後可以和孫子說的事」。粉鴿在社區花園逗留了幾個小時，當天晚上又再飛回來徘徊，從那天起每天都能見到牠的身影。

部分網友認為世界上不存在粉色的鴿子，推測魯尼上傳的照片是經過P圖等後製方式呈現，也有網友表示看起來不像P圖，比較像是被人惡作劇潑漆。魯尼表示鴿子羽毛裡外和腳爪每一處都是粉紅色的，社區裡很多人都有看到，甚至還有一名男子真的餵食過那隻粉鴿。

事實上英國有粉鴿出現確實罕見，但2012年和2015年都分別有人在倫敦等地見過，有些鴿子只有翅膀部位是粉色，其他則是全身亮紅色。專家對此也出現分歧，一派認為是源生自印度洋島國模里西斯共和國的粉鴿，一部分則認為可能是英國的鴿子吞下了化學反應物質，導致毛色變化。