醉男當街「手伸進她下面」摸索！短裙妹扭動　路人嗨爆：來吧寶貝

▲國外網友目睹一對喝醉男女當街「探入裙底」忘情享受。（圖／翻攝自Twitter／@KyleG1878，下同）

記者張寧倢／編譯

國外一對男女酒後失態，竟公然在大街上開演「活春宮」。網友拍到的影片可見，男子將女伴壓在路邊的綠色大型回收桶上，手從背後伸進她的裙底「忘情探索」，女方也忍不住扭動身軀。一旁目擊民眾有的發出驚呼，有的則是興奮地起鬨喊著「來吧寶貝」，直到警察用警棍抽打了男子背部，才阻止事態繼續發展。

根據《每日星報》報導，這起事件發生在西班牙地中海沿岸城鎮貝尼多爾姆（Benidorm），影片中一名穿著黑色襯衫、米色短褲的男子，站在身穿印花連身裙的女子背後，將她壓在街上的一個綠色的大型塑膠回收桶上，並將右手往她的裙底探去，前後來回「摸索」。女子忘情地拱背扭腰，兩人看起來不打算結束這場調情前戲。

路邊民眾有的看了發出驚呼，幾名男性則是邊看邊起鬨，見警察即將上前阻止，還興奮大喊著，「快點，來吧！」、「來吧寶貝」（come, baby）、「喔喔喔喔」等笑鬧聲。然而，在其他人接近這對男女之前，一名警察趕緊拿出警棍，直接朝著喝醉的男子背部抽打一下，其他警察也跟了過來，出面打斷這對男女違反風俗的行為。

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