　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

你是確診「無敵星星」或暫時流星　醫曝關鍵

記者陳俊宏／綜合報導

重症專科醫師黃軒提醒，你是無敵星星？還是暫時流星？「這些無敵星星是需要自己伸出手臂，打滿全3劑疫苗後，才有可能出現的！你們有去接種第3劑的疫苗了嗎？星星就在那邊呢！」

▼黃軒呼籲打滿3劑疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃軒在臉書說，人人都有無敵星星，但也是暫時的流星，早在2020年COVID19疫苗未出現前，就有很多文章報導，自然感染產生的抗體不夠高、不夠持久，在3個月後，有些只剩不到18-20%抗體而已！這時只要遇到新的變種病毒，身體很快又會被入侵了。

黃軒指出，根據疾管署「接種對象與期程、注意事項」指引，無論以前是有症狀或無症狀的COVID-19感染史，都應提供疫苗接種；而COVID-19感染個案，建議自發病日起至少間隔3個月，並符合終止隔離或治療標準後，再接種疫苗。

黃軒表示，單純靠Omicron病毒自然感染後產生抗體，當著護身符，已經太不可靠了，因為已經知道Omicron病毒有2大特色，第一，99%是無症狀／輕症狀；第二，變異太快了，容易產生重複感染（Reinfection）。

黃軒提到，而這些容易發生「重複感染」的族群，卻又是這些無症狀／輕症狀患者，體內所激發的免疫力本來就不高也不持久，只要Omicron病毒有稍微突變點，又很容易再次攻破、再次感染。

▼黃軒呼籲打滿3劑疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

「其實，我們都有無敵星星，但有時間限制！也宛如流星，短時間出現過的！」黃軒說，疫苗可使你有更持久的無敵星星，研究人員發現，接種2劑疫苗仍然對Omicron有效，那是因為2劑疫苗刺激「記憶細胞」，仍然記得大部分的COVID19病毒感染的接觸，而產生抗體，2劑後對Omicron仍然有65%保護力。

黃軒表示，另一組研究人員發現，第3劑除了加強免疫記憶細胞，還大量生產抗體，也可以持續辨識大部分未突變的Omicron病毒的棘突。

黃軒呼籲，快點接種第3劑疫苗加強劑（Booster），不只是保護你免重症、免死亡，也是會保護你有綜合免疫力（Hybrid Immunity），而抵抗其他COVID19病毒的變異種，「這個就是無敵星星產生的大好時機，這些無敵星星是需要自己伸出手臂，打滿全3劑疫苗後，才有可能出現的！你們有去接種第3劑的疫苗了嗎？星星就在那邊呢！」

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾表示，「已經確診解隔者，未來3個月內若有接觸確診者無須再次匡列，有如獲得無敵星星3個月，具有一定程度的免疫力。」指揮中心發言人莊人祥6日表示，自2020年迄今，系統統計有兩次確診紀錄者共有1212人，至於二度染疫症狀是否較輕，目前還沒定論。

►Hello Kitty「煙燻奶茶色」五層櫃也太美！

ET快訊
醫揭「全台該感染都感染了」　1理由避開南北死亡交叉：今日最關
已婚男警逼女警下跪當小三！　室友揭2人婚外情全案反轉
網紅借住蔣承縉家猝死　前晚狀況曝！母錯愕求查死因
人妻一夜4次把老公玩到濺血　康復後仍進不來「被我玩壞了」
媽孤單走最後一程！他淚挺24小時內火化　卻因陳時中「情緒炸鍋
50台賓利和國企高層老公一夜「蒸發」　貴婦發聲曝真相

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

你是確診「無敵星星」或暫時流星　醫曝關鍵

孩子打寒顫不是抽搐　兒科醫列5非重症誤解「1族群例外」

可以搶機票了！　暑假鬆綁國門開始倒數

醫揭「全台該感染都感染了」　1理由避開南北死亡交叉：今日最關鍵

拚解封關鍵曝！府院推加強版振興經濟　7月可望檢討脫口罩

「死會還裝單身」星座名單！他想換女友了　超渣手法曝

人妻一夜4次把老公玩到濺血　康復後仍進不來「被我玩壞了」

狂掉9℃！16縣市大雨今明最劇　1圖看4天熱區

快訊／大雷雨襲1縣市　16縣市大雨

兒童MIS-C「警示症狀、好發族群」曝光！6大QA家長必看

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

特斯拉男首還原衝突過程　「1句話」氣到掃射：槍已丟海

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

你是確診「無敵星星」或暫時流星　醫曝關鍵

孩子打寒顫不是抽搐　兒科醫列5非重症誤解「1族群例外」

可以搶機票了！　暑假鬆綁國門開始倒數

醫揭「全台該感染都感染了」　1理由避開南北死亡交叉：今日最關鍵

拚解封關鍵曝！府院推加強版振興經濟　7月可望檢討脫口罩

「死會還裝單身」星座名單！他想換女友了　超渣手法曝

人妻一夜4次把老公玩到濺血　康復後仍進不來「被我玩壞了」

狂掉9℃！16縣市大雨今明最劇　1圖看4天熱區

快訊／大雷雨襲1縣市　16縣市大雨

兒童MIS-C「警示症狀、好發族群」曝光！6大QA家長必看

北京大解封！地鐵站湧復工人潮　餐廳卻冷清不如預期

圓山飯店金龍廳吃到飽延長到6／30　6人同行再送堂剪先知鴨一隻

月花4千元蝸居天龍國！　全市僅18筆待租「蛋黃區最好找」

推特色男連發鵰照造福3萬粉絲　換來30天拘役

你是確診「無敵星星」或暫時流星　醫曝關鍵

莊吉生連闖兩關擊敗地主　晉級諾丁漢挑戰賽會內賽男單32強

先換日圓等出國？專家不建議　「改美元資產貨幣較划算」

浩子外景下海「危險1動作恐致命」！過程全被拍下　網揪錯誤示範

孩子打寒顫不是抽搐　兒科醫列5非重症誤解「1族群例外」

珍妮佛羅培茲狂野吊帶裝擠出渾圓雙峰　網笑：小班晚上有任務！

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

生活熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

即／「大仁哥桶仔雞」曝停賣原因

親哥台大醫畢業當保全！他曝月收網驚呆

快訊／大雷雨襲1縣市　16縣市大雨

媽24小時內孤單火化！他淚挺政策卻因陳時中炸鍋

人妻一夜4次把老公玩到濺血　康復後仍進不來

他求看「女友大戰前任片」　下秒崩潰大哭

狂掉9℃！16縣市大雨今明最劇　1圖看4天熱區

「台大不是給鄉下人讀的」　男大生親吐3大打擊

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

台大醫學系「神級夯哥」徵家教生！帥臉激似王一博

大雷雨襲豪雨彈3天連炸　一張圖看熱區

台爆首例MIS-C！10歲童休克送ICU

婆婆喊內衣扣不到　老公真幫了

更多熱門

相關新聞

孩子打寒顫不是抽搐　醫列5非重症誤解

孩子打寒顫不是抽搐　醫列5非重症誤解

國內本土疫情尚未趨緩，端午節連假前又出現首例兒童多系統發炎症候群（MIS-C），讓不少家長十分擔憂。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學分享5個容易被誤認成兒童重症的狀況，包含使用退燒藥後體溫未達41度的高燒、打寒顫、無法進食等等，但如果是年齡未滿3個月的嬰兒發燒，屬於高危險族群，請家長直接帶孩子前往兒童急診看診。

醫揭「全台該中都中了」　1理由避南北死亡交叉

醫揭「全台該中都中了」　1理由避南北死亡交叉

可以搶機票了！　暑假鬆綁國門開始倒數

可以搶機票了！　暑假鬆綁國門開始倒數

拚解封！加強版振興經濟　可望檢討脫口罩時間曝

拚解封！加強版振興經濟　可望檢討脫口罩時間曝

桃園再開25個社區接種站　擴大疫苗接種

桃園再開25個社區接種站　擴大疫苗接種

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫黃軒

讀者迴響

熱門新聞

泰國娜美驚傳死亡！撐開寶可夢衣爆紅　親友含淚發文

小女警憔悴現身　賓士和Juke都要賣她

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

30歲男網紅在他家中猝逝！蔣承縉發聲「無比的悲痛」

即／蔣承縉家中傳命案！男網紅猝逝

16年前節目「大眼正妹」竟是本土劇女星

即／「大仁哥桶仔雞」曝停賣原因

媳婦忍3年才認「跟公公一發就中」

等到救命手術費　驚見捐款人是劉在錫

Keanna認已婚謝和弦時「被要3P」！

2寶爸結紮…6個月後妻有了！一驗綠爆…前2個也不是他的

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

iOS 16升級8大亮點！　5款舊機遭淘汰

母打掃聞惡臭！打開衣櫃驚見女兒偷藏男嬰屍

親哥台大醫畢業當保全！他曝月收網驚呆

更多

最夯影音

更多
納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」
特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面