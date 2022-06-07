你是確診「無敵星星」或暫時流星　醫曝關鍵

記者陳俊宏／綜合報導

重症專科醫師黃軒提醒，你是無敵星星？還是暫時流星？「這些無敵星星是需要自己伸出手臂，打滿全3劑疫苗後，才有可能出現的！你們有去接種第3劑的疫苗了嗎？星星就在那邊呢！」

▼黃軒呼籲打滿3劑疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）



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黃軒在臉書說，人人都有無敵星星，但也是暫時的流星，早在2020年COVID19疫苗未出現前，就有很多文章報導，自然感染產生的抗體不夠高、不夠持久，在3個月後，有些只剩不到18-20%抗體而已！這時只要遇到新的變種病毒，身體很快又會被入侵了。

黃軒指出，根據疾管署「接種對象與期程、注意事項」指引，無論以前是有症狀或無症狀的COVID-19感染史，都應提供疫苗接種；而COVID-19感染個案，建議自發病日起至少間隔3個月，並符合終止隔離或治療標準後，再接種疫苗。

黃軒表示，單純靠Omicron病毒自然感染後產生抗體，當著護身符，已經太不可靠了，因為已經知道Omicron病毒有2大特色，第一，99%是無症狀／輕症狀；第二，變異太快了，容易產生重複感染（Reinfection）。

黃軒提到，而這些容易發生「重複感染」的族群，卻又是這些無症狀／輕症狀患者，體內所激發的免疫力本來就不高也不持久，只要Omicron病毒有稍微突變點，又很容易再次攻破、再次感染。

▼黃軒呼籲打滿3劑疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）



「其實，我們都有無敵星星，但有時間限制！也宛如流星，短時間出現過的！」黃軒說，疫苗可使你有更持久的無敵星星，研究人員發現，接種2劑疫苗仍然對Omicron有效，那是因為2劑疫苗刺激「記憶細胞」，仍然記得大部分的COVID19病毒感染的接觸，而產生抗體，2劑後對Omicron仍然有65%保護力。

黃軒表示，另一組研究人員發現，第3劑除了加強免疫記憶細胞，還大量生產抗體，也可以持續辨識大部分未突變的Omicron病毒的棘突。

黃軒呼籲，快點接種第3劑疫苗加強劑（Booster），不只是保護你免重症、免死亡，也是會保護你有綜合免疫力（Hybrid Immunity），而抵抗其他COVID19病毒的變異種，「這個就是無敵星星產生的大好時機，這些無敵星星是需要自己伸出手臂，打滿全3劑疫苗後，才有可能出現的！你們有去接種第3劑的疫苗了嗎？星星就在那邊呢！」

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾表示，「已經確診解隔者，未來3個月內若有接觸確診者無須再次匡列，有如獲得無敵星星3個月，具有一定程度的免疫力。」指揮中心發言人莊人祥6日表示，自2020年迄今，系統統計有兩次確診紀錄者共有1212人，至於二度染疫症狀是否較輕，目前還沒定論。