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獨／知名嘻哈歌手涉酒駕拒盤查　3警車圍捕！警掏槍壓制畫面曝

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

真的是嚇死人了！高雄市新興分局員警懷疑一名男子酒駕，正在進行盤查時，這名男子駕車突然疾駁而去，過程當中還撞上一台車，但警方將他攔了下來之後，卻發現這名男子酒測值達0.44mg/L，偵訊後依公共危險罪嫌移送法辦。而現在這名男子身份曝光，是國內饒舌歌手「雞腿飯」劉姓歌手。

▲高雄市新興分局員警目測男子疑似酒駕，大白天圍捕，結果是烏龍一場 。（圖／記者吳世龍攝）

▲男子（粉色頭髮）酒駕拒檢逃逸，3輛警車圍捕 。（圖／記者吳世龍攝，下同）

高雄市新興分局員警11日下午近3點在六合路口，懷疑一名男子「疑似」酒駕，要求這台車停下受檢，沒想到這名男子突然加速離去，員警跟上追逐，男子在逃逸過程當中，還撞壞路旁的一台汽車，最後警方在成功一路與前金街口將他攔下，經過盤查是一名33歲的劉姓男子。

▲▼饒舌歌手「雞腿飯」劉姓歌手。（圖／記者吳世龍攝）

警方問他，為何不停車受檢，原來是之前有發生過前一天喝酒，結過隔天還測出酒精反應，最後被移送。但是有過去的經驗，他還是沒有學乖，這次他又因為前晚有喝酒，又重演了同樣的情況，所以才拒檢，劉姓男子最後酒測值為0.44mg/L，確定超標，再度被移送法辦。

▲高雄市新興分局員警目測男子疑似酒駕，大白天圍捕，結果是烏龍一場 。（圖／記者吳世龍攝）

▲男子（粉色頭髮）酒駕拒檢逃逸，還肇事 。（圖／記者吳世龍攝）

不過現在劉姓男子的身份曝光，是曾經參加過《大嘻哈時代》的饒舌歌手雞腿飯，去年年底曾經在台北疑似跟林姓前女友爆出家暴事件，當時「雞腿飯」遭指控拿行李箱、電視砸女方，每次吵架都打爆家裡的衣櫃。

▲高雄市新興分局員警目測男子疑似酒駕，大白天圍捕，結果是烏龍一場 。（圖／記者吳世龍攝）

▲男子開車逃逸過程當中，擦撞到路旁的車輛。（圖／記者吳世龍攝）

去年12月11日早上7點多，「雞腿飯」涉嫌先「奪命連環call」前女友，再跑到前女友家按門鈴，前女友的室友下樓勸阻，卻遭喝醉的「雞腿飯」拿手機痛毆頭部，血濺滿臉，事後提告傷害。

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