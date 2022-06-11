新竹小兄妹「點頭感謝」機車禮讓　14秒影片網驚：還以為是日本

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本禮貌教育成功，過去有許多學童過馬路後，跟汽車、機車鞠躬道謝的影片出現。對此，近日一名網友在新竹巨城百貨工的地下停車場遇到一對小兄妹，過馬路時也點頭感謝禮讓，讓網友大讚，「兩個小朋友不約而同的點頭示意，顯示家長教育非常棒。」

該名網友將這段14秒的影片，以「有禮貌的孩子」為標題，上傳到「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」；影片顯示，騎士10日晚間9時27分許，在新竹巨城的地下停車場正要離開，看到一對小兄妹正在準備穿越車道，因此再上一個畫有行人穿越道的路口停下。

此時，小兄妹發現騎士停車禮讓，立刻用快跑穿越行人道，小兄妹也邊跑邊向騎士點頭致謝，快步跑到家長身邊，短短14秒的影片，PO出後累計5萬多次的觀看次數。

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▲▼新竹小兄妹點頭感謝機車禮讓。（圖／翻攝WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）



網友看完後紛紛留言，「兩個小朋友不約而同的點頭示意，顯示家長教育非常棒」、「這段應該要放在教學影片中，太標準了」、「感動的快哭了，同時點頭、快步離開，騎士也是讓得夠遠 才讓小朋友敢過」、「突然覺得台灣交通有救了」、「原PO禮讓行人讚，小孩家教也很好，但兩者大概都跟日本製壓縮機一樣稀少」。

也有人說，「不錯不錯，都很有禮貌，以前去日本時還有遇到小孩讓汽車過後還微敬禮，父母教育做得很好，這才是國家未來的主人翁」、「短短14秒就看到這麼多值得稱讚的點，真的不錯，燈光充足、行人跟騎士有觀念、停車場還有提醒戶外下雨中，希望台灣多一些這種的人事物」。

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