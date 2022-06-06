北約「年度軍演」召集16國！45艦艇、7000人齊聚波羅的海

▲北約聯合軍演「BALTOPS 22」將於5日正式登場。（圖／美國國防部）

記者王佩翊／編譯

北大西洋公約組織（NATO）5日在波羅的海展開年度海軍演習，該演習由美國領導，共有45艘艦艇、75架飛機以及來自16個國家的7000多名士兵參加，同時也包含提出申請加入北約的芬蘭與瑞典。此次加入軍演的除了有海軍的水手外，還有飛行員與海軍陸戰隊。

根據《衛報》報導，由美國海軍歐洲司令部領導的一年一度北約聯合軍演「BALTOPS」（又稱波羅的海行動）5日正式登場，預計在17日正式落幕。該演習最早開始於1972年，其主要目的為訓練兩棲作戰、砲擊、防空演習、爆炸物處理、打撈、海上補給、反潛、雷達跟蹤與攔截、航海、搜索、救援、海上攔截以及各項海上安全任務，並提升海上部隊的靈活度。

▲▼演習內容包含兩棲作戰、反潛、救援等各項海上任務。（圖／美國國防部）

根據美國國防部聲明，此次演習將由美國、英國、比利時、保加利亞、丹麥、愛沙尼亞、法國、德國、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、挪威、波蘭以及土耳其等14個北約國家參加。另外，近期申請加入NATO的「北約夥伴」芬蘭與瑞典也會參加2022年的軍演。

五角大廈發言人柯比（John F. Kirby）表示，此次「BALTOPS 22」一共包含45艘艦艇、75架飛機以及約7000名的士兵參與。此次聯合軍演則由瑞典主辦，同時也是為了慶祝瑞典海軍建軍500週年。對此，柯比也向瑞典致上謝意。

美國參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）表示，「不論是對美國還是其他北約國家而言，芬蘭與瑞典在此次演習中的支援非常重要。」他同時強調，這將會讓莫斯科當局感到困擾，因為波羅的海海岸線幾乎都被北約成員國所包圍。

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