北市偵查隊長警局內涉性侵女！遭停職卻換地方繼續上班　同事看傻

圖文／鏡週刊

北市中正一分局偵查隊前隊長陳彥錦，因涉性侵害案遭到警局送辦並停職，令人錯愕的是，他6日竟照常上班，只是地點不是中正一分局，而是改到北市警局民防管制中心，雖被他拔官不再是偵查隊長，而是非主管的警務，但他一現身，著實讓民管人員很錯愕！北市警局表示，陳的停職案尚在跑程序，所以他還是可以繼續上班，說法引起譁然！

市警局調查，一名女子到市警局婦幼隊報案，上月（5月）底時，遭到中正一分局偵查隊長陳彥錦，在隊長寢室「霸王硬上弓」，這是國內首起警局駐地竟變成刑案犯罪現場，高層獲報震怒，並下令嚴查究辦！而全案也因爲案發地點在保護民眾安全的警局駐地辦公室，震驚各界！

督察人員追查發現，陳不僅在警局駐地值勤喝酒，還找被害人到辦公室談事情，後竟強拉被害人進入隊長公務寢室「霸王硬上弓」，面對內部調查，陳認兩人發生性關係，是你情我願，否認性侵害，不過，因被害人不甘受辱第一時間報案時，即到醫院驗傷採證，所以4日晚上，由中正一分局長陳明志召開記者會對外公布此重大警風紀案，稱已經依妨害性自主罪將陳函送法辦並停職。

離譜的是，中正一分局長陳明志宣稱將涉案的隊長陳彥錦函送法辦及停職，僅是1天半前的事情，陳彥錦6日上午就到北市警民防管制中心報到並上班，目擊陳上班的人都很錯愕！基層警員抨擊「說過很爽兩大過免職、毆打同事兩大過免職、性侵女子一大過停職並可繼續上班」，真的騙很大！

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