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烏克蘭鎮長曝屍街頭！發放物資慘遭俄軍槍殺　目擊者曝殘忍細節

▲▼烏克蘭基輔州城鎮戈斯托梅利（Hostomel）遭嚴重破壞。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 戈斯托梅利遭到嚴重破壞。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭基輔州城鎮戈斯托梅利（Hostomel）位於通往首都基輔的主要道路上，在烏俄戰爭初期曾上演激烈交戰。俄軍2月底逼近時，鎮長普里利普科（Yurii Prylypko）還曾信心喊話，鼓勵居民互相照顧，幾天後卻在發放物資時被殺，甚至曝屍街頭好幾天。儘管俄方持續否認攻擊平民，目擊者事隔逾3個月出面，描述他們目睹普里利普科被俄軍殺害的可怕過程。

CNN報導，戈斯托梅利就如伊爾平和布查等基輔以北的城鎮一樣，在開戰初期落入俄軍控制，3月初被烏軍收復後便成為俄軍殘忍暴行的代名詞，包括廣泛且蓄意殺害平民。根據目擊者說法，普里利普科便是因此身亡。

▲▼烏克蘭基輔州城鎮戈斯托梅利（Hostomel）遭嚴重破壞。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 俄軍撤出後，工兵搜索俄軍留下的未爆彈。（圖／達志影像／美聯社）

戈斯托梅利遭到俄軍襲擊後，61歲的普里利普科組織一支12人志工團隊，負責向鎮上各個避難所運送食物、藥品等物資，3月3日和3名志工乘坐一輛民用車，正在前往發放物資的路上。他們皆未攜帶武器，也沒有穿防彈衣，駛近主要幹道時發現一列正向東行進的俄軍坦克，這是他們第一次受到攻擊。

當時在車上的志工舒特曼（Yuri Shturma）及駕駛庫茲馬（Taras Kuzmak）說明，他們試圖加速逃跑，但在後座的志工佐利亞（Ivan Zorya）頭部中彈，血流如注。庫茲馬回憶，「傷口就在他的頭部，你可以想像他們用重機槍射擊頭部的景象。」

眼看佐利亞傷勢嚴重，普里利普科下令將車子開往診所，卻不知道診所所在的大樓已經被俄軍佔領。CNN取得的大樓監視器畫面顯示，一群俄兵聚集在院子裡，以重型武器瞄準畫面外的位置。志工團隊抵達時看見院子裡停放7輛裝甲車、坦克及步兵戰車，接著就二度遭襲。

▲▼烏克蘭基輔州城鎮戈斯托梅利（Hostomel）遭嚴重破壞。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 戈斯托梅利遇襲時正值嚴冬，慘遭斷水斷電斷氣。（圖／達志影像／美聯社）

一行人下車後，俄軍改用自動武器近距離射擊，普里利普科便在尋找掩護時被擊中。庫茲馬等人和附近居民合力試圖救出普里利普科的過程中，俄軍從四面八方開槍，另一名志工卡本科（Oleksandr Karpenko）被擊中。居民目睹他中槍後倒下，一枚子彈穿過他的腹部。

俄軍攻擊之下，他們設法靠近卡本科並將他送回家，但他隔天早上就因傷重身亡。而普里利普科和佐利亞則曝屍街頭好幾天，直到當地牧師鼓起勇氣請求俄軍讓他們運走屍體，二人才得以埋葬在教堂的墓地，舉行一場倉促的葬禮，沒有棺材，也沒有任何儀式。

烏軍3月底收復戈斯托梅利後，普里利普科的屍體於4月12日被挖出，由戰爭罪檢察官審查，2天後他的家人終於能讓這名鎮長安葬。總統澤倫斯基在他死後授予烏克蘭勇氣勳章，表彰他的勇氣與無私。

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