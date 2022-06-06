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盧秀燕挺外送員　台中今起發放外送員每人2劑快篩

▲台中市長盧秀燕挺外送員，台中今起發放外送員每人2劑快篩。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕挺外送員，台中今起發放外送員每人2劑快篩。（圖／記者游瓊華攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府勞工局今（6）日起在山、海、屯、市區4處就業服務站台及相關工會，針對台中市外送員每人發送2劑快篩，共準備6萬2,000劑，率六都之先關懷外送員健康，市長盧秀燕今早視察就服台發送作業，並親自發送快篩試劑給外送員。盧秀燕表示，受新冠肺炎疫情影響，許多市民日常須依賴外送服務，市府去年發送外送員每人口罩1盒，現在也發送每人2劑快篩，預計3萬1000位外送員受惠。

「溫暖助防疫、市府挺外送！」盧秀燕指出，近年外送產業興起，加上疫情影響，外送平台產業更加蓬勃發展，市府為守護外送員健康，去年在口罩荒時率先發送外送員每人口罩1盒，現在又即時發送外送員快篩每人2劑。盧秀燕今日視察過程中，特別關心前來領取快篩的外送員身體狀況，外送員對此表示，因外送常接觸各類商家及民眾，市府提供快篩試劑除可保護自己及家人外，亦可保障客戶，讓大家都安心。

▲台中市長盧秀燕挺外送員，台中今起發放外送員每人2劑快篩。（圖／記者游瓊華攝）

勞工局長張大春指出，台中市於端午連假前公布七大類防疫第一線人員第4波發放快篩計畫，包括「弱勢民眾服務類」、「教育類」、「基層防疫服務類」、「孕婦」、「民生服務類」、「大眾運輸服務類」、「公共服務類」，比如社工、身障社區服務工作人員、各級學校教職員、警義消民防、計程車和公車司機、市場攤商、大樓管理員、保全、外送服務人員等近37萬人受惠，將發出近75萬劑。

張大春說明，外送服務人員列為民生服務類，今日起由各公(工)私協會相關平台與系統啟動發放作業，市府共準備快篩6萬2000劑，在4處台中市就業服務處所屬就業服務站台，包括豐原就業服務站、沙鹿就業服務站、大里就業服務台、市府就業服務台，以及外送相關工會發放，預計有3萬1000位外送員受惠。

▲台中市長盧秀燕挺外送員，台中今起發放外送員每人2劑快篩。（圖／記者游瓊華攝）

勞工局表示，感謝台中市外送人員職業工會理事長涂祐禹、台中市機車貨物運送業職業工會前理事長林明道等外送相關工會協助發放快篩；還有到場關心的各總工會理事長(台中直轄市總工會理事長花錦忠、台中市總工會理事長謝宗佑、台中市職業總工會理事長陳凱茂、大台中職業總工會理事長林蓮助、台灣勞工大聯盟總工會理事長賴天權)及台灣總工會副理事長涂國樑等。

勞工局補充，設籍台中的外送員每人兩劑快篩，發放時間為今(6)日起至6月10日上午8時至下午5時，憑身分證及外送人員證明(出示手機)至就服站(台)或外送相關工會領取，領取作業採電子掃描身份證，迅速便捷。

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