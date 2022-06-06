親哥台大醫畢業「跑去當保全」！他曝月收入網驚呆：人生勝利組

▲許多人好奇求學階段的第一名現在在做什麼，有網友就回覆，台大醫系畢業的哥哥在豪宅當保全。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／柯振中報導

有網友在網路上以「國中班排第一名現在竟然在做保全」發文，引起許多人好奇，求學階段的第一名現在究竟在做什麼。後續也有人回覆，親哥哥曾就讀台大醫學系，只是因為選擇不同，因此到了某豪宅擔任保全，令人相當意外。

先前有網友以「國中班排第一名現在竟然在做保全」為題在PTT上發文，意外引起許多討論。對此，也有人貼文回覆，他的有位年紀大許多的親哥哥，這位哥哥曾是當屆班上第一名，後來也不出意外考上台大醫學系，無論放在當時或現在，看起來都是穩妥的人生勝利組。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，哥哥上大學後成績雖然依舊優異，但投入了當年的野百合學運，有一腔熱血、憂心國事，因此導致醫學系只能勉強在退學年限前唸完，錄取率將近70％的醫師國考也都考不過，還曾上過社會版。

▲網友表示，哥哥瀕臨退學邊緣，國考也屢次考不上，最後到某豪宅擔任保全。（示意圖／記者周宸亘攝）



後來哥哥跑去某台北知名豪宅擔任保全，月薪將近7萬元，該間豪宅對保全的英文有極高要求，正好哥哥聽說讀寫都可以，因此也樂在其中，現在哥哥的年紀也超過50歲了，而人生到了一定的階段與歲月後，才會發現對幸福的標準與年輕時有很大的不同，最重要的還是活得開心。

網友們看完男子哥哥的故事，也在下方留言回應，「廢話，因為最後月薪七萬阿，25000保全看還快樂得起來」、「重點是過得比很多人爽阿，就是爽了」、「月薪七萬的保全是人生勝利組好嗎？很多公司的主管級經理都沒有七萬，但壓力跟工作量跟工時都非常驚人。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完