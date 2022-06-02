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社會 社會焦點 保障人權

三重保全宿舍內「被砍手腳」噴血命危　凶手情緒激動：他先動手的

記者陳雕文／新北報導

新北市三重區一名保全2日下午3點多在碧華街宿舍遇到友人登門拜訪，不料雙方一陣談話後爆發口角，友人更隨手拿起屋內的西瓜刀朝他手腳、腹部狠砍，導致他噴血倒地不起。之後，友人把刀扔地上離開，先在五華街的娃娃機店裡的椅子上坐了1個多小時，又跑去板橋，稍早被警方逮捕，仍情緒激動，「他先動手的！」

▲▼ 三重 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲三重碧華街今天傳出血案，黃男以西瓜刀狠砍對方。（下圖同／記者戴上容翻攝）

據了解，34歲黃男跑去保全4樓宿舍找36歲廖男，雙方發生爭執後，黃男持屋內的西瓜刀狠砍手腳、腹部，導致廖男血濺四周傷重倒地。案發後，黃男開門要離開，遇到了也要找廖男的陳姓好友，雙方在門口發生拉扯，過程中陳男手部遭劃傷，黃男則將凶刀扔地上後逃之夭夭。

▲▼砍人。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警方通報119將傷者送醫治療。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方獲報到案後，立即協助廖男送醫急救，但廖傷重命危，至今仍意識模糊，而陳男則無大礙。案發後，警方成立專案小組追查，4小時後在板橋忠孝路找到了凶手黃男，並從後方一擁而上，將人壓制逮捕歸案。

據悉，凶手及兩名傷者皆前科累累。附近鄰居表示，廖男所住的宿舍，每晚都會有不同人上門拜訪，出入相當複雜。

目前由於黃男說詞反覆且情緒激動，還喊「是他（廖男）先動手的！」警方決定先停止偵訊，將待明天一早繼續釐清案情，訊後將依殺人未遂罪送辦。

▼凶手說詞反覆，警方將於明早繼續偵訊。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼砍人。（圖／記者陳雕文翻攝）

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