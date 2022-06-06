深圳國企書記夫人嗆50輛賓利堵人　起底豪宅每坪要價255.8萬元

記者魏有德／綜合報導

深圳一名貴婦不滿鄰居長期佔用車位，在停車場嗆聲要用自家的50輛賓利「堵人」，影片曝光後，引起輿論關注。事件發酵後，不僅貴婦的的國企書記老公身份被起底，居住的「寶能公館」房價也被搜出。據悉，位於深圳福田區的寶能公館市場價為59.50萬人民幣／坪（約255.8萬元新台幣），為當地知名的豪宅。

▲深圳福田區豪宅寶能公館座落在精華地段。（圖／翻攝微博）

《界面新聞》報導，寶能公館近期已經因車位問題引起過多次糾紛。寶能公館項目包括公寓、住宅和人才房等產品類型。住宅部分於2018年年底交房入住，公寓則於今（2022）年初交房入住。住宅的車位為公共車位，而開發商承諾公寓贈送車位。於是，住宅業主同公寓業主多次因車位問題發生矛盾。

位於深圳福田香蜜湖片區的寶能公館，是均價超十萬（人民幣）的高檔住宅。當地房仲人員表示，「寶能公館在售的房源市場價超18萬元人民幣／平方公尺（約約255.8萬元新台幣／坪），四居室至五居室（四房至五房）的實際成交價格在2500萬元到3200萬元人民幣（約10.75元億至13.76億元新台幣）間。」

▲深圳寶能公館整體建築群。（圖／翻攝微博）

至於2022年才公開售的公寓部分，總價則在800萬元到1600萬元人民幣（約3440萬元至6880萬元新台幣）間。據大陸房產平台《貝殼》統計，寶能公館150至200平方公尺（45坪至60坪）的四居室／五居及以上為小區主力戶型，佔比42.4%，最小的戶型是70至90平方公尺（21至27坪）的三居室，佔比30%。

▲貴婦車位被佔引起糾紛，身份背景全被網友起底。（圖／翻攝星視頻）

整起事件起因為一名貴婦的車位疑似長期被鄰居霸佔，因而在停車場引發糾紛，過程中，貴婦還嗆聲，「把我的賓利開過來堵他！我家有50台賓利，不用，堵他！」甚至還提到貴婦的先生疑為大陸國企紀委書記，也讓深圳國資委主動介入調查。