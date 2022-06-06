台北地檢署主任檢察官票選　模範公務員勝出「最強6人」出爐

▲林錦鴻(左)和陳照世分別獲得北檢內部票選主任檢察官第1、2高票。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署今天舉辦署內主任檢察官票選，14名角逐者最終計票結果出爐，由剛獲選法務部模範公務員的檢察官林錦鴻和陳照世分居第1、第2高票，長期處理扁家海外資金以及拉法葉案佣金的檢察官劉怡婷則獲第3，其他票數4到6位的檢察官還有黃嘉妮、白勝文、王如玉，都有機會進入安全名單。

全國地檢署近期陸續舉辦主任票選活動，結果都將交由檢審會選出入圍名單，統一推薦給交法務部長圈選出新科主任檢察官，北檢2021年曾有6人入圍，而在2022年的北檢票選中，拔得頭籌的林錦鴻，是司法官47期結業，曾獲法務部派日本早稻田大學法科大學院訪問研究，起訴過多波台北市警中山分局集體包庇色情貪瀆案，另外也偵辦過統一投信基金經理人代操背信案、康友-KY證券詐欺百億元案。

▲檢察官劉怡婷雙主修法律與經濟學位。（圖／記者劉昌松翻攝）

陳照世則是49期結業，曾參與北檢偵辦的立委集體貪瀆案，負責立委趙正宇所涉財產來源不明罪部分，負責偵辦三總牙醫詐領健保案，起訴台北市公燈處前處長圖利案、台版特斯拉「淳紳」違反《證交法》非常規交易案。

49期的劉怡婷，在台大時雙主修法律、經濟畢業，獲法務部選派到美國哥倫比亞大學取得法學碩士，曾偵辦約談涉嫌詐欺3億元的大學長、前特偵組檢察官張進豐，現在負責處理前總統陳水扁家族、拉法葉採購佣金等牽涉海外贓款查扣的司法互助案件。

▲檢察官黃嘉妮曾參與偵辦立委集體收賄案。（資料照／記者劉昌松攝）

得票數第4位的黃嘉妮是46期，曾獲選公費前往荷蘭RADBOUD大學擔任訪問學者，曾參與立委集體收賄案，起訴後還要支援公訴蒞庭，還偵辦過辜嚴倬雲被控業務侵占婦聯會文物案、壘球與射箭協會採購弊案、另外在偵辦農林董事長涉嫌賤賣股票背信案中，因查無不法，決定處分不起訴。

▲檢察官白勝文偵辦過向心夫妻設共諜案。（資料照／記者劉昌松攝）

第5位的白勝文是48期，曾臨危受命加入立委集體收賄案偵辦團隊，偵辦涉及澳洲共諜王立強案的向心夫妻，最後依洗錢7.5億元等罪嫌起訴，另外辦過前高院法官江國華父子涉嫌與北韓買賣無煙煤案。白的同期同學王如玉，則偵辦過文化部前司長朱瑞皓貪瀆2280萬元案、富士軟片台灣營業本部長內鬼掏空案、群益證券基金經理人炒股2億元等多項重大案件，獲得票數排名第6。

▲檢察官王如玉曾起訴過文化部前司長朱瑞涉貪案。（資料照／記者劉昌松攝）

北檢是在5月底公告舉辦主任檢察官票選活動，報名角逐的共有14名檢察官各個都是辦案高手，全北檢有148名檢察官可參與投票，每票可投給5到8位不重覆的候選人，投票從6日上午8點開始，到下午4點投票截止後立即開票計票，投票率約91%。