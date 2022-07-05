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台灣第一女優票選！吳夢夢跟娃娃都輸慘了…「真童顏巨乳」奪冠

▲▼AV女優。（圖／翻攝自吳夢夢、娃娃IG）

▲AV女優娃娃（圖右）近期槓上吳夢夢（圖左），躍上新聞版面。（圖／翻攝自吳夢夢、娃娃IG）

記者陳雕文／綜合報導

AV女優娃娃跟吳夢夢曾因為「誰是台灣第一」的稱號產生矛盾，娃娃甚至花15萬請網紅推手協助炒新聞，想透過媒體抨擊吳夢夢並衝高自身人氣而惹議。由於兩名女優都來自SWAG平台，因此該平台於上月底進行為期3天的票選活動，結果娃娃僅第7名，吳夢夢更是跌出10名外，真正的第一名原來是「她」。

●娃娃排在第7名，吳夢夢跌出10名外得票率慘兮兮！

SWAG於上月24到27日針對「誰是第一女優」進行網路票選，一共有21名女優供網友選擇，最後SWAG秀出最受歡迎的 10 大女優，從第10名到第4名分別為沐沐、黎兒、灣灣、娃娃、菲菲、琳琳，以及麻豆傳媒最強新人的蘇暢。

▲▼投票。（圖／SWAG提供）

▲投票結果。（圖／SWAG提供）

第3名由曾被 AV 達人一劍浣春秋封為「最美主播」的媛媛拿下、第2名是 IG 有 30 萬人追蹤，被網友封為「暗黑版華燈初上」的貝拉。而這次的后冠則是由「台灣最強純愛系女優」、「真童顏巨乳」的潔妮摘下。吳夢夢僅得到第13名。

▲▼潔妮。（圖／SWAG提供）

▲▼潔妮奪得「第一AV女優」的票選后冠。（圖／SWAG提供）

▲▼潔妮。（圖／SWAG提供）

據了解，一共有9000多名網友參加這次的票選活動，每位網友可投3票，結果排名第7的娃娃得到1427票，第13名的吳夢夢僅得727票。

●男女評分重點大不同

若再以男女性別觀點來分析評分標準，男性重視女優的身材勝過長相；女性則最看重女優的長相。若撇除外在條件，男性重視作品題材的多元性，包含出演尺度等等；女性則重視女優的鏡頭表現。

SWAG 指出，本次華語第一女優的票選活動時間雖短，但仍有近萬名海內外網友為屬意的女優投票。也有女優因未入圍令網友深感遺憾，其中聲量最高的遺珠就屬「暗黑楊丞琳」孟若羽，以及「維納斯酒窩」的邦妮。

▲▼投票。（圖／SWAG提供）

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