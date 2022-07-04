疑代號「ABC」隱匿永豐金股東11年　何壽川遭告發違反《證交法》

記者劉昌松／台北報導

經濟民主連合（簡稱經民連）4日到北檢前舉行記者會，指控永豐金從2003年起，連續11個年度，在公司年報上的主要股東欄位，填上「FINI A」、「FINI B」、「FINI C」等代號，使投資人無法做出投資判斷，律師陳緒承認為，可能是要掩飾永豐金董事長何壽川與三寶集團詐貸案之間的關係，因此決定按鈴告發何壽川涉嫌違反《證交法》上的隱匿或虛偽記載罪。

▲經民連召集人賴中強(右起)、律師陳緒承、研究員許冠澤等人告發何壽川違反《證交法》。（圖／記者劉昌松攝）

律師陳緒承指出，依據《證券交易法》與《金融控股公司法》，公開發行公司及金融控股公司年報，應記載前十大股東與持股5%或1%以上股東名稱，但永豐金2003年到2013年的年報主要股東欄位，蓄意隱藏公司主要股東名單，使投資人難以瞭解公司狀況，並據此作出投資判斷，而何壽川於2006年至2011年間，因1788大樓案違法放貸給三寶集團，已經報台北地院判刑8年半，犯罪時間剛好和年報隱匿期間重疊。

經民連研究員許冠澤表示，金管會卻坐視永豐金控連續違法隱匿，歷任官員明顯失職。尤其現任主委黃天牧在永豐金控違法時曾任證期局長、常務副主委，絕對責無旁貸。經民連召集人、律師賴中強質疑，倘若金管會可以縱容公開發行公司年報以ABC等「代號」表示主要股東，那是不是說公司財報的營收、資產與負債數字也可以XYZ等「代號」呈現？賴中強批評金管會放任永豐金違法，就是在踐踏主管機關自己的威信。