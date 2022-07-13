前胖達人母公司爆炒股弊案　「帝寶劉媽媽御用律師」百萬交保

記者游宗樺／台北報導

知名上櫃公司「星寶股份有限公司」爆發炒股弊案，檢調接獲情資，得知擁有律師資格的公司董事長兼總經理黃坤鍵，涉嫌在2018年時，聯手股票炒手顧明仁等人，炒作自家股票套利。台北地檢署13日指揮調查局北機站進行搜索，並約談黃坤鍵、星寶董事陳啟民等3員工及顧明仁等3名炒手，訊後，黃坤鍵、顧明仁及董事曾祐詮被諭令以100萬元交保，另外2人則分別以30萬、50萬元交保。



▲星寶國際董事長兼總經理、知名律師黃坤鍵涉嫌炒作自家股票遭北檢約談。（圖／記者劉昌松攝）

▲星寶國際炒股案，董事曹祐詮（上）、股市炒手顧明仁（下）各被諭令以100萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

據悉，星寶國際公司的前身為胖達人母公司「基因國際 (6130)」 ，胖達人當年因涉及詐欺、內線交易等案件，股價大受衝擊，於2017年易主，由星寶國際入主，並取得過半51%股份，易名為「星寶國際股份有限公司」，而黃坤鍵除身兼星寶國際董事長兼總經理，同時還兼具律師身分，曾有媒體披露他畢業於台大法律，26歲就開始投資房地產，年紀輕輕就在台北、台中買下不少店面和房產。

檢方漏夜偵訊後，認為黃坤鍵、曾祐詮及顧明仁涉犯《證券交易法》操縱股價罪，各諭令以100萬元交保，顧明仁助理杜如心則以50萬元交保；董事陳啟民以30萬元交保；顧明仁陳姓助理的助理洪淑玲則被請回。