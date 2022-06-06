今晚雨勢漸強！明起連3天「梅雨彈炸全台」　雨得下1週才停

▲北部海面對流移入陸地，帶來較大雨勢。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日梅雨鋒面逐漸接近，中午過後各地降雨趨於明顯，預計到今天下班時間甚至入夜，雨勢都會越來越大，明日鋒面正式抵台，明日到週四降雨最顯著，西半部嚴防大雨或豪雨，週五後降雨改為集中在中部以北，直到週日以後鋒面遠離，天氣才會趨穩。

氣象局課長林秉煜表示，今日鋒面接近，西半部天氣越來越不穩定，全台高溫都達到30度以上，其中台東氣象站出現39.1度高溫，為歷史上六月第二高溫，第一則為1942年6月7日的39.5度。

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▲▼今晚開始到週末全台降雨機率高。（圖／氣象局）

隨著對流逐漸接近北部陸地，現在開始到下班時間甚至入夜，西半部降雨機率越來越高，新竹以北嚴防大雨，沿海降雨比山區更為明顯，東半部則是以宜花雨勢最多。

明天鋒面抵台，到週四期間都滯留在台灣上空，明後兩天西半部有局部大雨，可能出現短延時強降雨造成的局部豪雨，週五鋒面稍微北抬到北部海面，降雨區域集中在中部以北，南台灣降雨稍微緩和，週日以後鋒面逐漸遠離，天氣會更為穩定。

另外鋒面影響降雨期間，各地溫度明顯轉涼，北台灣高溫只有24到25度、低溫20度，中南部下雨時約25到27度，沒有下雨時較為悶熱，溫度再增2到3度。