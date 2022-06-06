快訊／北部天暗了！大片回波接近中　越晚雨越多

記者陳俊宏／台北報導

大片回波接近中！天氣風險公司總經理彭啟明今天（6日）中午在臉書提醒，有注意到北部天色逐漸轉昏暗了嗎？慢慢的較旺盛對流結構雲系晚上逐步會移入，由北到南往北延伸，記得要帶傘具。



▼大片回波接近中。（圖／氣象局）



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▼梅雨鋒面接近中。（圖／翻攝彭啟明臉書）



「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書也說，梅雨大軍即將來襲，鋒面系統正在靠近中，雷達回波已看到長長一條的雨帶，台北～苗栗、基隆中午前後就會下雨！西南風助長零散對流發展，中南部部分地區一陣一陣雨勢，越晚下雨機會越高，要注意囉！

中央氣象局今天上午10時對屏東縣、連江縣發布大雨特報，鋒面接近及西南風影響，易有短延時強降雨，今屏東及馬祖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局說，今天鋒面接近及西南風影響，中南部仍容易出現局部短暫陣雨或雷雨，北部及東半部也將轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，中午過後西半部地區並有局部大雨發生的機率，晚上鋒面將來到台灣陸地，各地降雨將會持續；受西南風背風沉降影響，東南部已有焚風發生，高溫來到38度左右，花蓮縱谷也有36度高溫發生的機率，其他地方高溫約31到33度，沒下雨時天氣仍悶熱。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

