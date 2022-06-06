紫色一大片！5天雨量預測圖曝　這地區下最多

▲最新各國模式預報未來5天累積雨量預測圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（6日）鋒面接近，將一路影響到周日。對此，民間氣象間愛好則分享最新歐洲、美國和德國模式預報未來5天累積雨量預測圖，可見「紫色一大片」。

「梅開三度，周二早場起！」「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書5日提到，端午連假結束，面對的不只工作還有梅雨，最新各模式預報顯示，這次累積雨量預計是「西部＞東部」，尤其是中部以北的雨水比較多。

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文中提到，下雨的型態如同前幾波梅雨，以間歇陣雨為主，中間會有空檔，實際雨勢大小得看當下對流發展狀況，對流長在哪、走到哪就下到哪，反之，閃過對流就是你在空檔裡，如果對流發展特別好，留意短時間強降雨，切記隨時看一眼雷達圖保平安。

台灣颱風論壇說，以現在的預報資料判斷，今天白天台灣還在西南風控制範圍，南部平地清晨偶雨，山區午後陣雨；周二起到周末梅雨鋒面抵達，預計會在台灣上空、北部近海間滯留，全台下雨機率高，但後期會稍緩一點。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



台灣颱風論壇表示，這次鋒面待的時間會比較長，雨勢不見得會致災，但連續和緩地下也稍微麻煩，請大家多多忍耐囉，「話說這3個模式，很多人會再壓德國勝吧？但上一波其實是歐美大贏哦，德國上次差很多，給大家小參考。」

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今鋒面接近，加上西南風比較暖熱，天氣不穩定度偏高，西半部以午後雷陣雨為主，有局部大雨發生機率，且雨勢會延續到晚上；東半部午後雷陣雨較短暫、局部，到晚上有稍微比較趨緩。

陳伊秀說，周一深夜雨勢延續到周二清晨，鋒面可能來到北部，一路影響到周日，其中以周二、周三最明顯，西半部可能有局部大雨，也可能出現短延時豪雨、中小尺度對流的強降雨，東半部也有短暫陣雨或雷雨。

陳伊秀表示，周四降雨沒那麼明顯，但還是在下；周五到周日鋒面逐漸往北移動，雨勢稍微比較緩，但有不確定性，要看鋒面移動速度有多快、結構減弱的情形，而這波梅雨和前幾波相比是比較久。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

