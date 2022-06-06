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清新插畫+手寫文字　台東豐田國小謝卡贈醫護施打疫苗

▲台東豐田國小謝卡贈醫護施打疫苗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東豐田國小謝卡贈醫護施打疫苗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「好感動喔！收到小朋友的祝福超高興」、「插畫很生動，真的很喜歡！」衛福部台東醫院小兒科醫師廖崇淵和護理師謝汶緯、呂虹瑩近期內前往各國小施打學童COVID-19疫苗，在豐田國小意外收到師生親手製作的感謝卡片，手寫的文字讓他們感到溫暖，卡片上一幅風格清新的插畫尤其讓人驚豔。

色鉛筆描繪的謝卡上面，身穿藍色醫師袍的醫師手上拿著大大的針筒，粉紅色制服的護理師揹著醫藥箱，構圖平穩用色和諧，筆觸生動簡練，看得出來絕非生手；細節部分像是護理師頭髮上挽紮起、口罩上有個愛心香氛扣，在在透露出繪圖的小朋友觀察入微。

▲台東豐田國小謝卡贈醫護施打疫苗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東豐田國小謝卡贈醫護施打疫苗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

寫著白衣天使大大四個字的厚紙板卡片，在施打疫苗結束的那一刻由校護羅惠君示意小朋友送給醫護，配上小朋友真誠的掌聲，霎那間讓護理師謝汶緯莫名感動：「這樣的回饋真的很讓人感動，再辛苦都值得！」醫師廖崇淵也說，感覺這所國小的學生彬彬有禮又能適時表達意見，家長也很關心子女即將施打疫苗的注意事項，事前還會把小朋友的病史或是最近的不適寫在注射通知單上讓醫師特別注意。

除了豐田國小致贈謝卡，部東醫護在豐里國小施打疫苗時也收到師生送上黑木耳飲料讓他們消暑，一身大汗的醫護喝下冰涼飲料瞬間暑氣全消，更讓他們感謝豐里國小的貼心。

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