台東+750！新增5死　第2輪快篩實名制6／6開賣





▲台東今日+750。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣5日新增750名確診者，660名民眾戶籍或居住地分在台東、90名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案17702人、居隔者1817人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至6/4下午16點為止，住院收治人數為71人、加強版集中檢疫所為47人、居家照護現管人數有3964人。台東今日有5件確診個案死亡病例，其中3例個案都無接種疫苗紀錄。

台東縣衛生局表示，今日共新增49例確診個案。醫院部分今日新增1醫院某病房8確診(2病患、2陪病、4員工確診)，原有的2醫院群聚則無新增個案；養護機構新增40人確診(11員工、29住民)；監所新增1住民確診；身障、兒少機構今日無新增。目前縣內累積仍有6養護、1身障、2兒少、6間監所、3醫院群聚事件管理中。衛生局將持續安排定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。

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另外，中央今日也公布台東5例本土病例死亡個案，第1案為88歲女性，已完成接種3劑疫苗、有服用抗病毒藥物、有肝腎及慢性病等病史(已簽DNR)；第2案83歲男性、無接種疫苗、有服用抗病毒藥物、有癌症病史(已簽DNR)；第3案是1位63歲男性、無接種疫苗、有服用抗病毒藥物、有癌症及慢性疾病病史；第4案為83歲男性、已接種2劑疫苗、有服用抗病毒藥物、有慢性疾病病史(已簽DNR)；第5案53歲男性、無接種疫苗、有服用抗病毒藥物、有肝腎及慢性疾病病史(已簽DNR)。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診62生、8師，累計共2888生、372師。



第2輪快篩實名制將於6日開賣，販售對象無年齡限制，民眾持健保卡或居留證均可購買，每個身分證字號僅能購買1次，可代購，1份5劑，每劑新台幣100元，共500元；第2輪同樣採分流機制，身分證字號尾數單雙號分流，單數者於週一、三、五購買，雙號者則於週二、四、六購買，週日則開放全民皆可購買。0至6歲兒童仍可持續免費領取快篩試劑，兒童免費領取措施自6月1日起實施至6月30日。