染疫2週仍2條線！他崩潰「多久才轉陰？」　網曝：最久看過5週

▲原PO確診2週仍快篩陽性。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者朱祖儀／綜合報導

指揮中心規定，無症狀或輕症者若是距發病日或採檢日已達7天，並進行7天自主健康管理，無須採檢即可解隔離。一名網友表示，他確診至今已經2週，但不管怎麼篩檢都還是陽性，讓他覺得有點擔心，不知是否還要去看醫生，好奇其他確診者的狀況。PO文一出立刻掀起熱議。

原PO在「PTT」發文表示，他在上個月24日確診，目前已經大約2週時間，但今（6）日早上快篩仍呈現2條線，這情形讓他有點擔心，好奇其他確診者都是在幾天之後轉陰的，康復後是否還持續有喉嚨痛的狀況，「大家有再去診所就醫嗎？」

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不少人看到後，紛紛回應「我7+7之後篩就一條線了，目前沒有感覺後遺症」、「有朋友第9天，也有12天的」、「會規定7+7，就是均值在7天沒有傳染力」、「3~5天吧」、「聽過第4天就轉陰了」、「21日確診，31日才轉陰」、「我16天轉陰，但還在咳嗽，剛好去醫院回診其他的，醫生有開止咳藥水跟拍X光確認肺部狀況」、「不一定，有症狀順利清除病毒者1到2週，最晚看過5週的也有」。

▲不少網友在7+7後仍快篩陽性。（示意圖／記者陳俊宏攝）

本站曾報導《端午節「終於卡到陰」！她確診24天「曝1物必買」：難怪都陽性》，一名女網友就透露，確診24天後終於在端午節當天「卡到陰」，在陰性前完全不敢出門，除了是去診所或醫院，也打了很多次點滴。她建議「鼻炎有深層鼻涕、痰的人，建議買強力洗鼻器清洗鼻子咽喉」，因為如果沒有清出來，驗到的可能都是「舊病毒」。