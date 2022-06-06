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柯文哲稱不知確診亡者無須24小時內火化　網挖北市府影片打臉

記者黃翊婷／綜合報導

針對新冠肺炎確診亡者是否要在24小時內火化的爭議，台北市長柯文哲昨日（5日）表示，他也以為要在24小時內火化，直到4日才知道沒有這樣的規定。但很快就有網友挖出台北市政府去年6月8日的防疫記者會影片打臉，強調媒體提問時就有說到「儘管現在中央不強制24小時內火化確診遺體」，當時柯文哲也在現場。

柯文哲20210608台北市防疫因應記者會。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

▲網友挖出去年的台北市防疫記者會影片打臉柯文哲。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

全台新冠肺炎死亡案例累計超過2800人，確診亡者會在死亡後儘速火化，因此出現不少家屬沒能見到世親友最後一面的憾事，但指揮中心指揮官陳時中日前表示，從未規定確診亡者得在24小時之內火化，引發外界熱議。

對此，台北市長柯文哲昨日（5日）出席2022台北國際龍舟錦標賽閉幕式時，被媒體問到確診亡者火化爭議，他表示，自己也一直以為是24小時之內就要火化，直到4日才知道沒有這個規定。後來，柯文哲又在臉書提及此事，希望政府政策下達應該要更明確一點，「沒有好好向親人告別，是人生最遺憾的事。」

▲▼台北市議會市政總質詢,台北市市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲認為，政府政策下達應該要更明確。（資料照／記者李毓康攝）

但很快就有網友挖出去年6月8日台北市政府的防疫記者會影片，並指出在影片顯示時間下午3點48分26秒左右，民視、台視、華視聯合提問時就有說到「儘管現在中央不強制24小時（影片即時字幕寫成20小時）內火化確診遺體」，當時柯文哲也在現場，但是這個問題是交由副市長黃珊珊答覆。

醫師杜承哲5日晚間在臉書PO文調侃，「原來是台視、民視、華視和珊珊在整師父啊！他們去年6月就知道，卻沒有一個人告訴你（指柯文哲）？」網友們也紛紛留言附和，「你不知道沒關係，但是你的幕僚不能不知道啊」、「這臉到底疼不疼啊」；不過，也有另一派網友認為，去年6月8日指揮中心副指揮官陳宗彥有提到「24小時內要火化」，現在卻改口說沒有這個規定，明明是指揮中心標準不一，不應該怪罪地方政府。

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