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狂粉跟蹤IG打卡！中天美女主播怒報警　法官認定「沒攀談」撤罰

▲鄭亦真駁斥不雅片外流謠言。（圖／翻攝鄭亦真Instagram）

▲中天主播鄭亦真。（圖／翻攝鄭亦真Instagram）

記者莊智勝／台北報導

中天正妹主播鄭亦真因在播報新聞時吃漢堡與網友互動，打開知名度，受封「漢堡姐姐」，在網路上累積超高點閱而爆紅。不料鄭亦真卻遭一名陳姓狂粉長期跟蹤，頻頻出沒在鄭亦真曾出現的公共場所打卡；鄭不堪其擾，報警提告，陳男遭依《社會秩序維護法》裁罰1500元。陳不服提出異議，台北地院審酌，認為陳男未找鄭亦真攀談、騷擾，甚至沒有露面，不符合法定要件，裁定免罰。

鄭亦真畢業於世新大學，在中天新聞台任職多年，累積不少粉絲，2020年中天新聞台遭下架後轉戰YouTube頻道，鄭亦真更一改傳統播報方式，一邊吃漢堡、一邊和網友互動，因此在網路上累積超高點閱而爆紅，受封「漢堡姐姐」。不料人紅是非多，鄭亦真日前自爆與國民黨內湖區黨部副主委藍恭唯交往，不料交往才沒多久，卻赫然發現男方劈腿，自己成了小三，感情生活因此登上新聞版面。

▲▼鄭亦真。（圖／翻攝自Facebook／新聞主播 鄭亦真）

▲鄭亦真外型甜美，累積不少粉絲。（圖／翻攝自Facebook／新聞主播 鄭亦真）

長期受到粉絲追捧的鄭亦真，這次受不了報警提告，控訴一名陳姓狂粉長期跟蹤、騷擾，頻頻出現在她出現的公共場所，還高調在IG打卡，就連她去年11月24日前往威秀影城，陳男得知後也尾隨到場，鄭亦真隨後在好友告知下前往查看陳男IG，這才發現自己被長期跟蹤，憤而報警處理。警方事後也依《社維法》裁罰陳男1500元。

陳男不滿挨罰，提出異議，辯稱自己沒有跟蹤鄭亦真，還提出截圖為證，表示當天證亦真僅於貼文中表明「11/24（三）23-2400全球大視野」，並未表示有其他工作，他根本不知鄭會出現在威秀影城；陳男還表示，當天自己也在社群上貼文「今天做了一天會計的工作」，顯見他整日都在處理工作，沒有時間跟蹤鄭亦真，請求撤銷處分。

台北地院法官審酌，陳男在警詢時已坦承當天晚上曾跑到信義威秀，但事後又翻供不認，其說法不可採信；但考量鄭亦真為電視台主播，本就有諸多粉絲追捧，且鄭自陳是媒體人，形成有時會發布在社群動態等，考量該處係公開場合，陳男當時雖在該處，但卻未與鄭亦真攀談、騷擾，甚至沒有露面，不符合法定要件，陳男請求撤銷處分，核屬有據，判決免賠。

▼鄭亦真遭到男性狂粉長期跟蹤，不堪其擾。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼中天主播鄭亦真昨天爆出遭國民黨內湖區黨部副主委藍恭唯劈腿成為另一段感情的小三，4/6傍晚出面對外說明中間過程。（圖／記者湯興漢攝）

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