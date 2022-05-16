狂粉跟蹤IG打卡！中天美女主播怒報警　法官認定「沒攀談」撤罰

▲中天主播鄭亦真。（圖／翻攝鄭亦真Instagram）

記者莊智勝／台北報導

中天正妹主播鄭亦真因在播報新聞時吃漢堡與網友互動，打開知名度，受封「漢堡姐姐」，在網路上累積超高點閱而爆紅。不料鄭亦真卻遭一名陳姓狂粉長期跟蹤，頻頻出沒在鄭亦真曾出現的公共場所打卡；鄭不堪其擾，報警提告，陳男遭依《社會秩序維護法》裁罰1500元。陳不服提出異議，台北地院審酌，認為陳男未找鄭亦真攀談、騷擾，甚至沒有露面，不符合法定要件，裁定免罰。

鄭亦真畢業於世新大學，在中天新聞台任職多年，累積不少粉絲，2020年中天新聞台遭下架後轉戰YouTube頻道，鄭亦真更一改傳統播報方式，一邊吃漢堡、一邊和網友互動，因此在網路上累積超高點閱而爆紅，受封「漢堡姐姐」。不料人紅是非多，鄭亦真日前自爆與國民黨內湖區黨部副主委藍恭唯交往，不料交往才沒多久，卻赫然發現男方劈腿，自己成了小三，感情生活因此登上新聞版面。

▲鄭亦真外型甜美，累積不少粉絲。（圖／翻攝自Facebook／新聞主播 鄭亦真）

長期受到粉絲追捧的鄭亦真，這次受不了報警提告，控訴一名陳姓狂粉長期跟蹤、騷擾，頻頻出現在她出現的公共場所，還高調在IG打卡，就連她去年11月24日前往威秀影城，陳男得知後也尾隨到場，鄭亦真隨後在好友告知下前往查看陳男IG，這才發現自己被長期跟蹤，憤而報警處理。警方事後也依《社維法》裁罰陳男1500元。

陳男不滿挨罰，提出異議，辯稱自己沒有跟蹤鄭亦真，還提出截圖為證，表示當天證亦真僅於貼文中表明「11/24（三）23-2400全球大視野」，並未表示有其他工作，他根本不知鄭會出現在威秀影城；陳男還表示，當天自己也在社群上貼文「今天做了一天會計的工作」，顯見他整日都在處理工作，沒有時間跟蹤鄭亦真，請求撤銷處分。

台北地院法官審酌，陳男在警詢時已坦承當天晚上曾跑到信義威秀，但事後又翻供不認，其說法不可採信；但考量鄭亦真為電視台主播，本就有諸多粉絲追捧，且鄭自陳是媒體人，形成有時會發布在社群動態等，考量該處係公開場合，陳男當時雖在該處，但卻未與鄭亦真攀談、騷擾，甚至沒有露面，不符合法定要件，陳男請求撤銷處分，核屬有據，判決免賠。

▼鄭亦真遭到男性狂粉長期跟蹤，不堪其擾。（圖／記者湯興漢攝）