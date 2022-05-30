跟蹤騷擾說NO！　台南市政府與南英商工共推宣導劇

▲「跟蹤騷擾防制法」將於6月1日施行，市府與南英商工推出宣導情境劇，市長黃偉哲等人呼籲民眾發現不法跟蹤騷擾，請馬上打110報案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「跟蹤騷擾防制法」將於2022年6月1日施行，台南市政府、警察局及台南市私立南英高級商工職業學校電影電視科師生，共同推出跟蹤騷擾防制法宣導情境劇，製作團隊利用真實案例改編題材，希望可以達到宣導效果，提醒民眾保障自身權益。

市警局指出，該宣導短劇以「恐怖追求者」真實案例改編，校友阿民應邀返母校分享經驗談時，對學妹茹芯一見鐘情，活動結束後阿民想約茹芯吃飯，但茹芯婉拒；爾後便經常打電話、傳訊息噓寒問暖，經常在校門口附近觀察、守候，甚至藉故親送餐點意圖接近茹芯。縱使茹芯多次拒絕，阿民仍以LINE瘋狂傳訊息；有次茹芯經過商店門口看餐點菜單，阿民隨即尾隨拍下照片傳給茹芯，此舉讓茹芯感到非常害怕。雖然茹芯一再表明請阿民停止這些行為，孰料阿民不但不停止，還惡意在社群媒體散播不實謠言…。

相信劇情中茹芯的遭遇也是很多人的夢魘，但是自2022年6月1日起，已有法可罰！依跟蹤騷擾防制法規定，針對特定人反覆或持續為違反其意願且與性或性別有關之監視觀察、尾隨接近、歧視貶抑、通訊騷擾、不當追求、寄送物品、妨害名譽、冒用個資等八種行為態樣之一，致心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動，即是跟蹤騷擾行為，最重可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。

市長黃偉哲提醒市民朋友，如果遇到被跟蹤騷擾情事，記得要立刻報警處理，因應新法上路，警察局將會嚴正執法，積極遏止不法跟蹤騷擾行為，提供市民更完善的保護措施。

市警局長方仰寧也表示，如果有遇到這八類違法的跟蹤騷擾行為，而且有針對特定人、反覆或持續為違反其意願、與性或性別有關、使人心生畏怖這4種情形，記得要立刻撥打110報警處理！新法上路，警察局已做好執法準備，將即時以書面告誡約制行為人、透過法院核發保護令，細心的保護被害人，讓市民生活更安全。