跟騷防制法6／1上路！花蓮成立應變小組　助警解決可能爭端

▲▼婦幼警察隊製作短片及圖卡，協調各機關學校以跑馬燈、電子布告欄等設施播放宣導。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

跟蹤騷擾防制法即將在今年6月1日正式上路，因應新法上路可能的衝擊，花蓮縣警察局戴崇贒局長特別指示所屬應配合警政署運作模式，成立「跟蹤騷擾案件緊急應變小組」，協助解決第一線員警執法時所遇到的問題，及協調其他協力機關共同來為被害人提供服務及保護。

花蓮縣警察局為了讓所有第一線同仁能夠熟悉跟騷法的內容，早在3、4月間已由婦幼警察隊的種子教官南北奔波舉辦20餘場的研習課程，讓新法上路以後，員警能夠熟悉相關法令運用。跟騷行為具有「高發生率」、「高恐懼性」、「高危險性」、「高傷害性」等4高特徵，聯合國已經將其列為全球婦女人身安全三大威脅之一，未來新法上路後，讓警察人員即時介入，如有犯罪嫌疑即得發出告誡書，二年內再有跟騷行為者，被害人得向法院聲請保護令，檢察官或警察機關亦得依職權聲請保護令，提供被害民眾更完整及時的保障，同時讓實施跟騷行為的涉嫌人受到法律的制裁。

即將實施的跟蹤騷擾防制法明定，以車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人反覆或持續為違反意願且與性或性別有關、使人心生畏怖、足以影響其正常生活或社會活動，就是跟騷行為，該法也條列了8種跟蹤騷擾行為樣態，包括監視觀察、尾隨接近、歧視貶抑、通訊騷擾、不當追求、寄送物品、妨害名譽、冒用個資等。

因為是新的法律觀念，為了使民眾了解跟騷行為可能面臨的刑責等資訊，戴局長特別要求各分局應充份利用轄內各種宣導媒介，以多元宣導方式提升跟騷法的能見度，讓民眾充分了解該法內涵，避免誤觸法網。

婦幼警察隊特別製作短片及淺顯易懂的圖卡等，協調縣內各機關學校以跑馬燈、電子布告欄等設施來播放，亦邀請市區各重要路口的電視牆及電影院等熱心公益的業者共同協力宣導，另外，也製作一系列與跟騷法有關的LINE早安圖，透過各分局友善通報網、反詐騙通報網等LINE群組，將新法相關資訊分享到社區各角落，讓民眾更了解自身權益，希望該法實行後，能提供被害人更完善的保護，有效遏止跟蹤騷擾行為，進一步建構完整的社會安全防護網。

花蓮縣警察局表示，面對6月1日即將要上路的跟騷法，警察同仁已做好萬全的準備，呼籲民眾如遇跟蹤騷擾的違法行為，都能勇敢站出來說不，新法上路後，警方絕對會嚴格執法，充分保護民眾人身安全。