邀同事爬山被拒　男跟蹤對方罵「婊子」...可憐女蒐證還挨告

▲台電員工向女同事示愛不成開始跟蹤，結果遭女方蒐證卻提告妨害秘密。（示意圖／Pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台電一名蕭姓員工長期跟蹤騷擾一位心儀的女外包人員，女方極力拒絕，反遭蕭男處罵「婊子、賤人」，蕭男為此已被《社會秩序維護法》裁罰3000元，還遭台電認定涉及霸凌與性騷擾，連2年考績打丙，蕭男卻不認輸，反控女方為了蒐證拍他影像，涉及妨害秘密等罪，台北地檢署18日將女子處分不起訴。

蕭男2019年起，看到台電外包商女員工就一見鍾情，多次寫紙條、送水果給對方示愛但被冷處理，他邀女方加入自己成立的LINE群組被拒，氣得大罵女方「婊子、賤人」等語，最後乾脆跟蹤對方，女方不堪其擾，向台電申訴。

台電性騷擾申訴評議委員會認定蕭男霸凌、屢勸不聽，決議記過2次、當年度考績丙，但隔年蕭男持續跟蹤，女方身心俱疲地再度向台電申訴，台電2020年進行第二度調查期間，蕭男在3月6日下班時，騎車出停車場見到女方就說：「早點回家，拜拜」，隨後又騎車折返問女方：「要不要一起去爬山」。

▲台電蕭姓員工因為跟蹤騷擾霸凌女同事，連續2年被記過共4次，2度考績吃丙。（示意圖／Pixabay）

女方氣得持手機全程錄影並大叫：「不要再跟蹤我！我警告你喔！」事後蕭男因無正當理由跟追行為，被被警方依《社維法》裁罰3000元，台電的第二次調查結果則認定蕭男構成性騷擾行為，在記過2次，等於連續第2年考績吃丙。

蕭男一方面打官司認為台電的處分刻意偏袒女方，請求撤銷懲處並求償162萬元，台北地院日前已經判他敗訴，在此同時，蕭男則反控女方在3月6日未經同意就拍攝他，涉嫌妨害祕密等罪，但檢察官考量當時是在公開場合，且女方是為求自保蒐證，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴女方。