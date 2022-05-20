台北男遭女騎士控「騷擾尾隨」！警方調查還他清白　卻因3個字挨告

▲女騎士指控男子尾隨，後來警方調查完畢，還男子一個清白。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

台北一名女子日前晚間騎車出門買東西，指控後方有男子尾隨，並拿出手機錄影蒐證，警方調查後發現，沒有尾隨的狀況。不過，因為男子過程中罵了髒話，因此挨告公然侮辱，讓他感到相當冤枉，也決定告回去。

根據《東森新聞》報導，這名女騎士指控遭尾隨，於是拿出手機錄影，不斷質問該名男子「騷擾，你在騷擾我嗎」、「你幹嘛騷擾我，你在跟蹤我喔」等話語。

男子為此感到莫名其妙，準備去上班的路上，女子突然停下攔車，開口就說他騷擾，氣得罵出3個字的三字經，自己明明就住在附近，也根本沒有跟蹤，怎麼會突然被說「騷擾」。

▲男子最後得到清白，卻因為罵了女騎士髒話，被依公然侮辱罪起訴。（示意圖／記者李毓康攝）



女騎士認為，男子的行為相當詭異，當時停在路邊，男子跟著轉向、停在後面，才拿出手機錄影存證，沒想到對方居然罵髒話，人也不走了，就站在那邊。

女騎士最後報警，警方調查後發現，男子並沒有尾隨的狀況。不過，女騎士錄影的過程中，男子罵了三字經，因此最後被檢方依公然侮辱罪起訴。

男子相當委屈，騎車的前面一百公尺，他的確騎在女子後方，但後來就超車騎在前面，當時以為女子要問路才會停下來，沒想到對方拿出手機錄影，「我都騎在你前面了對不對，怎麼會是我跟蹤妳、我騷擾妳呢？」男子挨告公然侮辱，也決定反告對方，提出妨害名譽的告訴，雙方對簿公堂，就看後續法官如何判決。

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