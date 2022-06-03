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師傅「手指插屁眼」幫妻喬尾椎！夫驚問：正常嗎　真相超意外

▲桃園市洪姓女子在八德區開設泰式按摩館，卻容留泰籍女子非法色情按摩。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻日前腰痛到某間民俗療法館看診，起初整套療程都很正常，直到師傅表示，「要手指插進屁眼，才能掰正變形的尾椎骨。」這番話令先生驚恐又錯愕，連忙上網求解，不過內行直言，真的有此療法，讓不少網友長知識了。

人夫在「爆系知識家」發文提到，「日前老婆喊腰痛，經朋友介紹去某家民俗療法看診，診療後說之前有摔過尾椎骨，有點變形。」

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他接著直呼，前面整個療程都很正常，結果師傅後來竟說，要手指插進屁眼裡才能掰正，「請問這是正常的嗎？而且師傅又補上一句，用好妳會吹口哨，老婆說有被騷擾的感覺，所以丟下錢就走了。」

最後，原po忍不住求問廣大網友，「有無民俗或國術館師傅，或有相關經驗的人，喬尾椎真的要插進屁眼嗎？」

腰痛，腰痠背痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

對此，不少網友點頭表示，的確有這種傳統療法，「我有被掰過，大概國小的時候」、「是有這個治療法，但現行會涉及一些法規問題，如果確定要這樣治療後，建議有親人在場，確認其過程無其他問題，而且當事人也會比較安心」、「我也是尾椎骨骨折，整骨師傅有提過這種方法，但他沒要我試，因為已經是20幾年前的傷了，怕扳回來造成二次傷害」、「是真的有，但聽說很痛」、「是真的，我尾椎歪了，中醫師也是這樣講，從肛門進去調整，但療程也是需要蠻多次的，目前還不敢嘗試」。

另外，還有過來人經驗談，「我有遇過，當時剛成年，全程父母陪伴。一位刀療法的師傅跟我爸說要幫我喬，我因為身體真的太不舒服，抱著寧可信其有的心情做了一次，師傅是女生，有戴手套，伸入肛門幫我喬尾椎，外面再使用類似木棰敲（喬），動作快速熟練，確實施作之後就好蠻多的，但當下真的直接社會死，超害羞啊啊啊！」

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