獨／遭控「你爸死了關我屁事」引戰　特斯拉被開槍男嚴肅回應了

記者黃宥寧／台北報導

「特斯拉男」林姓男子5日要趕回花蓮奔喪，在宜蘭超充站懇請陳姓車主讓位，但陳男請他先等1分鐘，豈料時間過去，陳男不僅食言又針對奔喪事嗆「關我屁事」導致雙方爆發爭執，衍生追車開槍。對此，陳姓車主向《東森新媒體ETtoday》嚴正回應，將委託律師不排除對這些黑白不分、顛倒真相人提出告訴。

對於網路上稱他與車上女伴回應喪父林男「關我屁事」，陳姓車主稍早向《東森新媒體ETtoday》指出：當天發生狀況我們都有錄影為證，已將所有發生過程影片資料報警由警方處理，如有人企圖帶風向顛倒是非影響個人權益，搜集相關資料後將委託律師不排除對這些黑白不分顛倒真相人提出告訴。

但林姓車主向《東森新媒體ETtoday》表示，5日上午接到父親過世消息，心急如焚趕回花蓮處理後事，先到宜蘭超充站，相當客氣地向陳姓車友詢問是可以先充電，而對方也自然地回他「再一分鍾」，因此他與同行家人在一旁等待。

▼特斯拉男親友護航！爆情侶檔嗆「你爸死了關我屁事」 風向一面倒。（圖／翻攝自Line群組）

「給了希望所以等...」林先生委婉指出，他明白沒有人有義務需要將充電樁讓出，但對方請他等一分鐘，像給了一個希望，所以繼續等，但當同行家人再次走過去詢問充電，對方似乎忘記剛剛講好的事情，於是他下車，雙手合十向對方說「可不可以拜託你讓我」，卻遭對方無情回「關我屁事」。

目前雙方各執一詞，但陳姓車主被林姓男子開BB槍後，已赴醫院驗傷提告，宜蘭分局受理報案後，全案依傷害、毀損、恐嚇及強制等罪嫌函送偵辦。



