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基隆城博會6／10登場！國門廣場啟用　林右昌：疫情後新生活

記者郭世賢／基隆報導

2022城市博覽會即將在10日至19日正式登場，市長林右昌今（6日）上午率領府會貴賓，共同齊力解開繩索撤除打開圍籬，宣布「國門廣場」正式啟用，向國人宣告基隆過去是台灣的起點城市，送走百年瘟疫，疫後新生活也將「從基隆國門開始！」

▲啓動國門廣場！送走百年瘟疫 林右昌：疫情後從基隆開始。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆「國門廣場」正式啟用。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

林右昌說，三個月來，基隆走在全國疫情的最前線，沒有北北桃直轄市的人力與資源，也沒有其他縣市經驗可以參考，遭遇了最多不可知的挑戰。基隆市的確診數在5日首度降至千例以下，是全國縣市中第五低、本島第二低。基隆率先脫離疫情高峰，持續穩健收斂下降。

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林右昌表示，全國上下齊心防疫，是為了回復正常生活！今天上午9點，啓動國門廣場，就是要用國門廣場開啓希望，驅逐百年瘟疫，療癒受疫情迫害的民心。我們要宣告，基隆是台灣的起點城市，疫情後的新生活，將從基隆國門開始！

▲啓動國門廣場！送走百年瘟疫 林右昌：疫情後從基隆開始。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌率領府會貴賓，共同齊力解開繩索撤除打開圍籬。

林右昌率領市府團隊，與蒞臨現場的與會貴賓，包括蔡適應立委、基隆市議會蔡旺璉議長、林沛祥副議長、全體議員以及港務公司高傳凱總經理，共同見證基隆市港嶄新一頁。

林右昌特別呼籲，國門廣場是國家門面，比照海洋廣場禁止腳踏車、溜冰鞋以及滑板使用，除了歡迎各地市民朋友來到這裡享受內港親水休憩廊帶，更呼籲市民務必展現最高的公民素養珍惜愛護。

▲啓動國門廣場！送走百年瘟疫 林右昌：疫情後從基隆開始。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲啓動國門廣場！送走百年瘟疫 林右昌：疫情後從基隆開始。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲啓動國門廣場！送走百年瘟疫 林右昌：疫情後從基隆開始。（圖／記者郭世賢翻攝）

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