特斯拉男掏槍「射到很痛嗎？」眼尖內行曝型號　再揭中彈傷勢

網搜小組／鄺郁庭報導

「特斯拉男」林男在宜蘭超充站插隊不成，竟持BB槍攻擊拒絕他的車主，引起外界撻伐肉搜，除了交車時的照片被挖出，車牌隨之曝光。林男到案後，稱槍枝已經丟入海中，目前全案將依傷害、毀損、恐嚇、強制等罪嫌偵辦。就有網友看到特斯拉男用的BB槍後，便發問「被射到會很痛嗎？」吸引內行人解答。

有網友在Dcard發文感嘆「現在的台灣越來越亂了」，引發底下網友討論。就有人看完影片後表示，特斯拉男拿的應該是某國產牌的普通瓦斯BB槍，一把約2千元左右，大多是私人購買用來玩生存遊戲。

讓這位網友覺得氣憤的是，其實台灣BB槍產業在全球市占率第一高，德國、日本、美國都有跟台灣進口，CP值甚至不輸日製BB槍，而這次的事件若使玩具槍產業被大掃蕩，恐怕會損失台灣好幾億元GDP，「希望各位別因為一個屁孩錯誤行為，對玩具槍有偏見～如果今天他扔水果刀或是玻璃瓶，都一樣是個人行為。」

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▲有網友發問，被打到會不會痛？釣出懂BB槍的內行人解答。（圖／記者黃宥寧翻攝）

就有人看到該則留言後，不禁發問「請問被射到會很痛嗎？」問題吸引不少內行解答，「影片那個距離，痛啊！但通常就紅腫而已」、「以前有在玩，如果那把沒改的話，會留個一個月左右的痕跡，之後就好了，主要是打到眼睛會瞎」、「要看距離欸！而且瓦斯槍滿看當時氣溫以及槍枝保養，一個月是有點小誇大，但傷口要完全不見，真的要一點時間。」

不少人則是紛紛討論，「重點不在於這把槍有沒有殺傷力，而是對受害者造成的傷害、對社會的影響，前陣子瑪莎拉蒂案發生後，還有哪個傻子敢輕易下車」、「開槍那一刻嚇到」、「如果是BB槍感覺也很危險啊，打到眼睛可不是小事」、「這個以後就直接開到警局正前面，要吵在警局前吵，保證他看到馬上開走」、「這個真的會有陰影」、「聲音開太大沒時間反應，直接嚇到我。」