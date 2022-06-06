確診解隔上班！她的行為嚇到同事　醫：太讓人害怕

▲許多確診者解隔離後，卻發現記憶力大不如前，出現所謂的「腦霧」後遺症。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

童星出身的演員楊小黎日前確診，出關後不到一周便沒日沒夜的拍戲，結果竟在片場昏倒緊急送醫，原來她雖然已經解隔離，卻依舊胸悶、喘不過氣，似乎出現後遺症。

世界衛生組織將這樣的情況稱為「新冠肺炎綜合症候群」，俗稱「長新冠」，並且依「3、2、1」的原則來定義它，也就是「感染後3個月內發生，症狀持續超過2個月，而且沒有其他疾病可以解釋這些症狀，持續時間可能長達1年」。

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長新冠的情況，個別患者可能不同，醫界所彙整的資料，至少包括「全身倦怠」、「呼吸易喘」、「肌肉酸痛」、「胸痛、胸悶」，以及「思維遲鈍不清」，也就是一般人通稱的「腦霧」。

「最近確診患者逐漸解隔，所以門診也出現許多新冠後遺症的病人，最驚悚的莫過於一位斷片腦霧者！」中醫師鄒瑋倫說，這位病人是高級精品業務，她解隔後遇到2周前才見過面的客戶，竟然彷彿不認識，同事都被她嚇到！

「因為她不是看著客戶、叫不出名字那種，而是完全不記得對方，這令人太害怕了！」不是只有一位患者如此，鄒瑋倫說，最近還有一位女病人結帳時整個人彷彿當機，櫃台小姐說明了3次金額，但女病人就是沒有動作，後來才說：「我聽到金額了，但腦子很亂，不知道該拿幾張鈔票出來付！」

▲鄒瑋倫中醫師表示，許多輕症患者因為輕忽病毒的威力，反而在康復之後才出現不適症狀。（圖／CTWANT提供）

鄒瑋倫說，別以為重症才會有所謂的「腦霧」後遺症，事實上許多輕症患者以為Omicron就像流感或感冒一樣，順其自然恢復就好，所以染疫的時候並沒有積極治療，例如服用抗病毒藥物或清冠一號，結果讓病毒攻進身體各器官。

「有太多患者一開始恢復健康，但隔1~2周後，身體竟然慢慢出現頭暈、胸悶、記憶力變差等症狀，這就是出現後遺症了！」鄒瑋倫說，如果能趕緊在1~3個月內調養身體，就能避免病況惡化成慢性疾病。

▲確診後會傷及體內的津液，建議可吃愛玉、仙草等，以解體內的燥熱之氣。（圖／CTWANT提供）

配合時序進入夏天，鄒瑋倫建議從3點做起，第一是補正氣，因為病毒感染會讓身體虛弱，可以多喝雞湯、四君子湯、排骨湯、牛肉湯等，藉由健脾胃來補正氣。

第二是滋陰生津，由於發燒會傷及體內的津液，因此導致體內變得非常乾燥，表現在症狀上就是喉嚨非常容易乾，鄒瑋倫說，國外甚至有人因此罹患乾眼症，若想讓體內變得滋潤，除了利用生地、麥門冬、玉竹之外，也可以吃愛玉、仙草、石花凍等。

第三是補氣血，新冠後遺症中最常見的就是疲倦無力，鄒瑋倫說，這是因為氣血俱虛，這時可用十全大補或補中益氣湯，但調配上要注意，例如人蔘要搭配玉竹、西洋蔘要加枸杞，或是詢問中醫師意見，只要在1~3個月內，感到症狀愈來愈好轉，就有機會戰勝長新冠。

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