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確診死亡人數超越921地震　南投籲長者提升施打率減低中重症

▲漳興國小接種站湧入施打疫苗人潮。（圖／南投縣政府提供）

▲漳興國小接種站湧入施打疫苗人潮。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情嚴峻，即使中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中預估，6月10日將出現反轉，但全國確診死亡人數已逾2900人，超越20多年前921大地震的2400多人；南投縣衛生局指出，全縣確診身亡累計33人，年齡層集中在71歲至90歲之間，且多數有患有慢性病，而全縣第三劑施打率低於全國平均，疾呼「打疫苗，送快篩劑」活動將持續至本月底，鼓勵老人家將疫苗打好打滿。

縣府衛生局表示，全國新增病例及死亡數仍在高原期，根據統計資料，截至6月5日止，確診達234萬2千7百多人，相當於南投縣人口48萬的4.8倍，全國確診死亡2939人，更悄悄超越921大地震死亡人數。

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縣府衛生局統計顯示，各鄉鎮市往生者以竹山鎮9人最多，其次是南投市、名間鄉各5人、草屯鎮4人、埔里鎮3人，集集鎮、水里鄉、信義鄉各2人，鹿谷鄉1人；確診人數2萬5千多人，以南投市6736人最多，其次是草屯鎮5026人，埔里鎮3868人，竹山鎮2873人。

▲營北里接種站為民眾服務施打疫苗。（圖／南投縣政府提供）

▲營北里接種站為民眾服務施打疫苗。（圖／南投縣政府提供）

衛生局指出，全縣65歲至74歲第一劑疫苗接種率89.8%，高於全國89.5%，第二劑接種率86.2％，高於全國86.1%，但第三劑76.1%，低於全國的77.2%；75歲以上老人施打疫苗，第一劑79.3%，低於全國79.7％，第二劑74.3%，和全國一致，第三劑62.3%，低於全國的63.1%。

縣府提醒，目前成人BNT疫苗充裕，6月30日前接種的縣籍65歲以上（55歲以上原住民）長者，都可免費獲得2劑快篩劑及500元禮券，中低收入戶每人也可領到5劑快篩劑、長照機構住民每人可獲配3劑快篩劑、遊民及獨居老人等弱勢民眾，0至6歲的兒童也可領取5劑快篩劑；第二輪家用快篩實名制今天開始實施，還有國小、國中、高中及五專前三年的學生，也免費發放每人4劑快篩劑。

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