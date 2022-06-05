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社會 社會焦點 保障人權

6移工闖紅燈撞人逃逸！台中女斷7肋骨昏迷　家屬痛追「幕後車主」

記者柯沛辰／綜合報導

台中龍井區2日發生一起嚴重車禍，6名移工共乘一輛轎車闖紅燈，撞上28歲陳姓女騎士，當下竟棄車逃逸。事後，警方發現，6人都是逃逸的非法移工，逮回4人全部確診，尚有2人在逃。如今陳女傷重昏迷，家屬不禁質疑，逃逸外勞為何有車可開？目前警方還在調查。不過，先前就曾有台中業者將車登記在自己名下，專供移工代步，再收取租購費用。

台中市一對張姓夫妻在工業區經營機車行，得知不少移工有機車代步需求，又嫌登記手續繁瑣，竟索性買二手機車登記在自己名下，再租給移工使用，2年多來積欠212筆罰單、燃料費16萬餘元，直到去年12月被行政執行署台中分署查扣機車，才繳清欠款。

監理站表示，移工要購買機車時，必須出示有效的居留證、雇主同意書、有效的台灣駕照及雇主公司、行號主管機關核准登記之公文（公司含登記表）影本，依規定至監理機關辦理過戶登記。

不過，勞工局日前解答，移工騎車肇事，若是在上班時間受公司指使，雇主才有連帶賠償責任，否則移工下班後肇事屬私人行為，很難要求連帶責任。

▲▼台中一名陳姓女子遭逃逸外籍移工開車闖紅燈撞上，傷重昏迷，父親也出面痛訴，「她再21天要登記結婚」。（圖／家屬提供）

▲陳姓女子遭逃逸外籍移工開車闖紅燈撞上，傷重送進加護病房，昏迷指數6。（圖／家屬提供）

▲▼台中一名陳姓女子遭逃逸外籍移工開車闖紅燈撞上，傷重昏迷，父親也出面痛訴，「她再21天要登記結婚」。（圖／家屬提供）

如今陳女遭非法移工闖紅燈撞上，下頷骨開放性骨折、多處顏面骨骨折、肝臟撕裂傷、左右側恥骨上下支骨折、右髂骨骨折、右骨盆骨折，肋骨一共斷了7根，昏迷指數6，傷勢嚴重，住進加護病房。

陳女父親難過地說，女兒醒來後還得面臨漫長的復健之路，醫療費用勢必相當可觀，但他們家屬主要訴求只有一個，就是釐清這群逃逸外籍移工的車從何而來？為什麼能夠駕駛？車主是誰？因為移工最壞結果頂多遣返出境，但受害家屬卻可能求償無門。

對此，台中專勤隊初步調查，駕駛阮男是向同鄉友人借身份證買車，該名同鄉友人應有取得居留證或嫁來台灣，但詳細情況尚待進一步調查釐清。

▼父親也出面痛訴，女兒再21天要登記結婚，卻遭遇橫禍。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中一名陳姓女子遭逃逸外籍移工開車闖紅燈撞上，傷重昏迷，父親也出面痛訴，「她再21天要登記結婚」。（圖／記者許權毅攝）

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