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社會 社會焦點 保障人權

醋夫疑妻外遇狠砍她9刀！開視訊邀雙親、岳母看「行刑」畫面

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區越南籍范姓夫疑劉姓妻子外遇，甚至花錢買電動車給小王，因此醋勁大發爆發口角，2名同鄉友人面前怒砍妻子左胸等處9刀，導致劉妻仰躺血泊中斷氣，范男被依殺人罪起訴羈押至今。士林地院1日審理，傳喚2名同鄉證人進行交互詰問，2人在庭上意外曝光范男化身劊子手砍妻過程，甚至還開視訊給父母親、岳母看。

去年11月23日晚間9時許，28歲范文達認為25歲妻子有外遇，先在妻子宿舍外起口角，同鄉黃姓女同事下樓勸阻，3人轉往范男公司餐廳談判，豈料2人仍持續為了外遇及財務等問題拉大嗓門爭吵，怒氣沖沖持的范男則持餐廳內水果刀，朝妻子的頸、肩及胸部等處刺殺9刀，劉妻因多處銳器傷，大量出血導致出血性休克當場死亡。

▼范男殺妻後持菜刀企圖自刎。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼ 汐止狠夫落網畫面曝 。（圖／記者張君豪翻攝）

法院提訊范文達出庭審理，身高約175公分的他已理成平頭，身形消瘦，神情態度穩定坐在被告席，以證人身分出庭的黃姓女同事，見范文達時以手遮住自己臉，並露出厭惡表情，推測當時命案慘況讓她至今仍無法忘懷。

全案因被告、2名證人皆為越南籍，經由通譯協助轉述審判長、蒞庭檢察官、辯護人回答。

證人黃女向合議庭指出，她與劉女在越南時就已經認識，命案前從未聽過劉女提及與丈夫有金錢或是感情問題。案發當天，劉女與范男在宿舍1樓爭吵，她在3樓睡覺聽見爭吵聲下樓查看，發現范男因懷疑妻子手機有別的男人傳的訊息，彼此爭執不下，范男強行奪走手機後，大聲唸出疑外遇男傳的簡訊內容：「工作回來很累，需沖澡」；劉妻回：「我不會聞到，不需要沖澡」范唸完簡訊火冒三丈，賞了劉妻一巴掌更拿地上石頭朝妻子砸，但沒丟中。

黃女接著說，後來她將2人勸開，但2人仍為了外遇、金錢在吵架，范男質疑妻子薪水很高，寄回越南卻很少，但劉妻卻說「哥哥需要錢，所以寄錢給哥哥」但當場就被范男抓包，沒這回事，反問「（那男的）要買一台舊的電動車」為何妻子事買全新的，因此認為妻子是花錢買新的電動車給小王。

後來在黃女勸告下，范男騎電動車3貼載著劉妻及黃女本來要到7-11與小王見面，但范男直接將車騎往他公司餐廳。到餐廳後另名同鄉范姓男友人正在吃飯，也加入這場談判。

范男就在過程中失控，且開始喝酒，途中更想拿酒瓶砸妻子，被黃女擋下。黃女接著回憶當時狀況，范男先後打了視訊電話給父母親、岳母，向他們表示「你們媳婦、女兒來台外遇有男人」講完後要父母親好好照顧女兒，甚至要父母將女兒叫醒「見媽媽最後一面」但女兒在睡覺沒有起床，掛掉電話後，范男重新以臉書Messenger打群組視訊給父母、岳母，要妻子向岳母告別，但劉女沒說話就將電話掛掉，接著范就拿刀往劉女左胸刺一刀。

▼越南籍夫妻來台賺錢，醋夫卻疑妻外遇持刀猛砍9刀致命。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼汐止福德一路夫持刀割喉殺妻。（圖／記者游宗樺翻攝）

蒞庭檢察官認黃女講的話與當時偵訊時講的不同，提示證據，當時黃女表示，范文達以左手拿手機視訊，向雙方父母說「這是你媳婦、女兒，我說到做到」講完就用刀刺下。

黃女激動說，范刺完一刀後，劉倒地又再站起來，范又補了幾刀，並轉頭打電話跟對方說「阿鷹已經死了，不用再打電話」，她嚇壞立刻打仲介公司問怎麼打電話求救，但電話卻遭范搶走丟一旁，她只好趕快叫一旁的范姓男友人趕快打電話給警察，但又遭范文達搶走電話丟掉，之後范文達就落荒而逃。

范文達對於黃女說的證詞表示有意見，認為她用的詞不是很正確，他透過通譯替自己辯解，當時要妻子跟她母親講話，不是說見最後一面，是拿手機看訊息，要她回答「這情形（外遇）多久了」，妻子回看簡訊知道。

另名同鄉范姓男友人進行詰問時，指出范文達持2把刀（一長一短）並把刀放在桌上，同時打給他父母親、岳母告知劉女外遇事情，但范父在電話那頭憤怒說「你們可以在一起就在一起，不行就離婚，很麻煩欸」；劉母則回「你們在那發生什麼事，我怎麼知道」。掛完電話後，仍持續為了劉女賺的錢而起衝突，范最後就持刀往劉妻胸口刺。

范姓證人說，刺第一刀時，他惶恐了，怎麼拉都拉不住范文達，范文達像殺紅了眼般，持續朝劉女刺，甚至冷眼看著他們說「好了就這樣」刺完後，范文達就錄了砍完妻子畫面，傳給別人，范文達對於范姓證人所說的並沒有意見。

審判長問由於羈押6月18日屆滿，是否延長羈押，蒞庭檢察官則表示，羈押原因仍存在，請法院繼續羈押；范文達辯護律師則表示，因范坦承犯行，重罪之外尚無羈押原因，請法院給予交保。審判長諭知7月6日續行審理，范文達還押看守所。

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