「確診後10天快篩陽」可能仍具傳染力　美國CDC數據曝光

▲隨著快篩試劑廣泛使用，越來越多民眾在家自行檢測。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

《華爾街日報》以「新冠會讓你在5天甚至10天後仍具傳染力」為題報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）建議，人們確診或首次出現症狀後必須隔離5天以上，但發言人里德（Jasmine Reed）坦言，多數人確診5天後快篩仍呈陽性，甚至「相當大比例的人」10天後還是如此，不過8天後傳染力就會顯著下降，10天後僅少數人仍具傳染力。

芝加哥大學針對醫護人員的身體狀況展開研究，希望舒緩疫情期間人力短缺問題，他們卻驚訝地發現，在260名自我評估能返回工作崗位的醫護中，超過40%在確診後5-10天首次快篩仍呈陽性。

近期其他研究也顯示，很大比例的人在感染5天後快篩依然是陽性，CDC於2月發表的數據也顯示，54%患者確診或出現症狀後5-9天快篩仍呈陽性，但這比例會隨時間推移而下降。

CDC發言人里德表示，該機構衡量傳染力時，也會把症狀列入考量，人們唯有在症狀改善的情況下，才應該在5天後解除隔離，但不論幾天後解隔，患者都應該戴上適合的口罩，10天內避免旅遊或者接觸高風險人群。

▲《華爾街日報》指出，快篩仍是判斷一個人是否仍具傳染力的指標。（圖／路透）



傳染病專家及實驗室人員都表示，沒有檢測能夠完美辨識患者是否仍具傳染力，一些健康專家及臨床醫師也直言，CDC的隔離指導方針，很可能讓一些人在仍具傳染力的時候解除隔離。

「可培養病毒」將是辨別傳染力的更準確指標，也就是從患者身上提取病毒樣本，測試是否能夠感染實驗室裡的細胞。但這種試驗非常複雜，且唯有在具特定安全規章的實驗室內才可進行。

幸好，快篩仍是判斷患者是否仍具感染力的良好指標，多項研究表明，iHealth、快得利（QuickVue）以及亞培旗下BinaxNow等快篩試劑，通常與「可培養病毒」的試驗結果相符。因此，一些公衛專家鼓勵人們使用居家快篩衡量傳染力，尤其這些工具如今已經更為廣泛使用。

不過，唯有人體攜帶大量病毒時，快篩結果才會呈現陽性，因此感染初期、病毒量仍在增加時，可能需要幾天時間才能驗出來，這也是為什麼，公衛當局建議有症狀、快篩卻呈陰性的人，應該等待一陣子後重新檢測，或者使用更準確的PCR檢測。

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