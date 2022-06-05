曾獲艾美獎！CNN資深記者齊邁可獲台灣「就業金卡」　可永久居留

▲曾任美國CNN亞洲區資深記者的齊邁可，獲台灣政府頒發就業金卡取得永久居留權。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

來自美國的齊邁可（Mike Chinoy）有學者、教授、作家、電影製作人等許多身分，但最為人津津樂道，莫過於齊邁可在新聞領域上的成就，他曾獲得美國新聞與紀錄片艾美獎「傑出單一突發性即時新聞報導獎項」、美國有線電視傑出獎、杜邦－哥倫比亞大學廣播電視新聞獎、皮博迪獎等國際知名大獎，齊邁可目前以「文化、藝術領域特定專業人才」身分，申獲台灣就業金卡獲准，將獲得台灣永久居留權。

齊邁可畢業於耶魯大學中國研究學系，並在哥倫比亞大學新聞學院取得碩士學位，齊邁可熱愛並投入新聞工作，1975年受聘於美國電視廣播網哥倫比亞廣播公司（CBS）期間，他選擇移居香港以便就近觀察報導他所熱衷的中國大陸議題。從1983年加入美國有線電視新聞網（CNN）後，曾擔任CNN北京分社社長，並協助CNN創立香港分社。

齊邁可近半個世紀的新聞工作等同見證世界政治變遷史，歷經許多重大歷史性事件，包含1979年阿富汗戰爭、以及2000年台灣總統選舉…等，都成為他新聞報導題材重要元素。

他曾專訪包含前北韓玲導人金日成、前香港特別行政區行政長官董建華、前美國國務卿柯林·鮑爾、前韓國總統金大中、前菲律賓總統柯拉蓉·艾奎諾、上述重要人物均曾接受齊邁可的專訪，台灣總統選舉相關新聞亦曾因齊邁可而登上CNN頭條。

齊邁可歷經半世紀新聞工作已豎立超高標竿，但作為南加州大學美中學院高級學者的他，仍就中國大陸相關議題完成多部紀錄片，其中「融冰－變動的中國與台灣關係」（The Thaw: Taiwan and China’s Changing Relationship）從兩岸經貿往來的角度，講述台灣如何藉由技術及資本優勢，結合中國大陸的人力資源，在全球市場展現競爭力，該紀錄片再Youtube，獲得近5萬次點閱，有助提升台灣國際能見度。

移民署指出：為強化延攬外國專業人才，國發會與內政部移民署等相關部會推動「外國專業人才延攬及僱用法」從2018年2月8日施行，台灣就業金卡亦於同日上路，就業金卡持有人享有自由尋職、租稅減免、探親簽證、申請永久居留，以及加入全民健保等五大優惠權益，建構更友善工作及居留環境，吸引外國專業人才來台。

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