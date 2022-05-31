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新住民泰式料理扛起一家生計　移民署關懷訪視提供支持

▲▼泰國的新住民林素貞靠賣泰國料理扛起一家生計，行動服務到府關懷訪視。（圖／移民署提供）

▲▼泰國的新住民林素貞靠賣泰國料理扛起一家生計，移民署行動服務到府關懷訪視。（圖／移民署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

來自泰國的新住民林素貞靠著家鄉味的手藝，在民雄鄉省道旁開設泰式小吃，溫暖著來臺工作同鄉移工與新住民的胃，也成為在地人品嘗泰國料理的好地方，3年前互相依靠的先生卻中風住進長照中心，只能靠林素貞獨自辛苦經營，然而新冠肺炎疫情爆發再次重創這間小店，移民署南區事務大隊嘉義縣服務站發掘新住民困難，特別前訪關懷訪視，並與嘉義縣社會局新住民家庭服務中心合作提供支持性服務。

▲▼泰國的新住民林素貞靠賣泰國料理扛起一家生計，行動服務到府關懷訪視。（圖／移民署提供）

來臺20多年已經66歲的林素貞，原本在鐵工廠工作，最初因為同事的一句「你的便當看起來好好吃，我可以吃吃看嗎」，讓她投入料理的行列，靠著好手藝讓小店生意成長，一場疫情讓她的餐飲業經營產生困境，除了要照顧臥病的先生外，近期也因為膝蓋退化傷害而開刀復原中，為了支撐這個家，她繼續忍耐著，每天一大清早就到市場採買當日要用的食材，再開始準備料理。

林素貞表示，面對先生高額的養護費及整個家庭開銷，她只能努力不被生活擊倒，年紀大了要再做其他的工作機會也不多，加上自己的店還有一些多年主顧的支持，一定要撐下去，現在會趁店休時間去探望先生，希望可以陪伴彼此到老，自己中文懂得不多，很謝謝生命中所有幫過她的人，她感受到臺灣社會對外籍人士的友善，更感謝嘉義縣服務站行動服務列車人員特別到家裡關懷訪視。

嘉義縣服務站主任林炳煌表示，林素貞一人要承擔店面及照顧家庭大小事，為了支撐她與先生的家，努力維持生活的精神讓人敬佩。移民署主辦新住民生活適應輔導，由服務站透過行動服務列車深入偏鄉去發掘需要服務的新住民個案，也與社會局新住民家庭服務中心共同合作提供更多支持性服務，幫助有困難的新住民家庭。

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