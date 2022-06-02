緬甸新住民巧手作烏克麗麗　來台23年落地生根最不習慣這件事

▲移民署北區事務大隊台北市服務站舉辦法令宣導課程，傑出新住民梁珠珠分享樂器製作心得。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

端午節是台灣民間習俗重要節慶，移民署北區事務大隊台北市服務站今(2)日舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導課程」會中邀請來自緬甸新住民梁珠珠，分享來台成長經驗，移民署指出，來台20年的梁珠珠就讀師大畢業後，融入台灣生活，甚至擁手工製作烏克麗麗技藝，中文嫻熟的她大方分享新住民在台經驗。

移民署說：來台二十年的緬甸新住民梁珠珠， 23歲來台就讀僑大先修班2年畢業後，進入師範大學就讀，當時全班同學只有自己是僑生身分，與同學相處很有壓力。梁珠珠笑說，所幸師大同學溫暖教導矯正她中文發音外，更邀約她上台報告增加口語能力，如今中文完全沒有外國口音，昔日同窗也成為同患難的摯友。

▲移民署北區事務大隊台北市服務站舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導課程」宣導端午連假勿違法寄送豬肉製品入境。（圖／記者張君豪翻攝）

梁珠珠對台灣生活感受印象最深的是潮濕氣候。因為天氣潮濕衣服常無法晾乾，她常將衣服丟烘衣機，弄到不少衣服縮水、梁在台灣期間還學會樂器烏克麗麗製做、成為她閒暇時最大的消遣、純手工樂器須耗費多個工作天才能完成，但手作帶來的快樂是無法言喻的。



移民署北區事務大隊台北市服務站也趁新住民宣導課程進行宣導、該服務站主任蘇慧雯提醒，端午連假將至，因來自東南亞的新住民有懷念家鄉味習慣，可能在未諳法令攜帶豬肉製品入台，呼籲新住民朋友切勿請親友自國外寄送豬肉製品入境，以免觸法受罰。

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