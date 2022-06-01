混血網紅「錫蘭」預告來台灣　最氣一件事害他不能「繳稅給台灣」

記者林彥臣／綜合報導

擁有50萬粉絲的中國、比利時混血兒YouTuber「錫蘭Ceylan」不久前才離開封城中的上海，在5月31日發布的最新影片上表示，已經申請到台灣的商務簽證，下一站就要來到台灣，不過他的計畫比不僅僅是在台灣體驗45天的生活，而是希望可以得到就業金卡，在台灣繳稅貢獻GDP。

錫蘭在影片中表示，他本身是比利時國民，正常情況下是不需要簽證就能來台灣的，但是因為現在防疫期間，只開放商務人士旅行，所以就持商務簽證，進行為期45天的行程。

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▲中國比利時混血兒YouTuber「錫蘭Ceylan」預告，下一站就會來到台灣。（圖／翻攝自YouTube／錫蘭Ceylan）



錫蘭接著指出，有一件事讓他非常生氣，他辦完台灣商務簽證才知道，台灣有個「就業金卡」，因為持有就業金卡的外國人，在台灣可以隨意進出台灣，也可以在台灣任意工作，接受雇用或者自雇、開公司都可以。

錫蘭進一步指出，除了本身很愛台灣之外，他也認為有正當理由可以申請就業金卡，計畫將來可以在台灣開公司，幫台灣繳稅、帶動台灣的GDP！

錫蘭接著也拿另一個在上海生活的台灣YouTuber，比對在上海跟在台灣的生活，內容提到台灣的許多日常科技落後於上海、服務品質也不如上海等等。

▲錫蘭強調，一個城市最重要的是內涵，「科技不能只新而已，然後就完事了」。（圖／翻攝自YouTube／錫蘭Ceylan）



錫蘭就以這部影片的內容分析，雖然他從小在上海長大，雖然上一期的影片他才提到，可能再也回不到上海，但是他現在也沒有懷念上海，雖然那裏有很多高樓大廈，但是對他而言最重要的是一個城市有多少內涵，「你樓不能只大而已，你科技不能只新而已，然後就完事了」。

錫蘭舉例，在比利時布魯塞爾，最近整個城市裡擺滿了共享電動滑板車，但是他很討厭這些東西，布魯塞爾以前之所以漂亮，就是因為這些古老建築的韻調，結果現在路上都是這些滑板車，真的很難看，這些科技對他來說，就是干擾一個城市的韻味。

錫蘭說，如果一個城市裡的所有人，他們的思想都是應該怎麼努力賺錢、明天該怎麼吃精緻的下午茶、後天應該拍什麼東西到小紅書上面，這並不是一個有意思的城市，這並不是一個有意思的城市，有時候這些事情，你必須出國才能意識到，然後這也就是為什麼很多人，對一個好城市的定義並不一樣。

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