亞洲區非洲豬瘟肆虐！郵包屢驗出反應　移民署最高恐罰100萬

▲移民署祭出新政策，郵包檢驗出非洲豬瘟，首度被查將罰收件人20萬，第2次將重罰百萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

移民署近期發現，郵政機關以及檢疫單位，多次從國外郵包中查獲含有非洲豬瘟病毒的肉製品，農委會也列管新增近3年發生非洲豬瘟的國家，並公告違規郵包裁罰，從5月20日起，首度被查獲將處罰收件人20萬元，第2次則重罰1百萬元。

台灣新住民、移工日趨漸增，因思鄉之情，所以將成透過郵包、快遞寄送佳香食品以及食材，且非洲豬瘟持續肆虐全球，亞洲地區只有台灣以及日本未淪陷為豬瘟疫區。

移民署強調，來自泰國、越南、中國大陸、港澳、印尼、柬埔寨、菲律賓、韓 國等非洲豬瘟疫區，攜帶、郵寄(快遞)應景肉品或含肉類加工食品來台，除了寄件人有相關罰則。

現在收件人也會視違規次數裁罰新台幣20萬元或100萬元，移民署呼籲新住民及移工，勸導家鄉親友，不要郵寄含有肉類製品的端午節應景食品入境，以免被重罰。

移民署協助相關機關查察非洲豬瘟，2021年已累計查獲來源不明豬肉或肉製品128件，重約1千252公斤，其中有7件驗出非洲豬瘟病毒陽性，今將持續透過網路社群、家鄉通訊軟體群組等多元管道，宣導違規郵包裁罰新措施。

適逢端午佳節前夕，為防堵非洲豬瘟疫情乘勢入侵，移民署再次提醒新住民及移工朋友，千萬不要因為想念家鄉味，以郵包或快遞自國外寄送豬肉及豬肉製品入境以免受罰，誤觸法網而付出高額罰款。